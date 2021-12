Porto: un cas de Covid détecté avant le match décisif face à l'Atlético

Alors que Porto va jouer un match décisif face à l'Atlético, ce mardi Ligue des champions (21h), le club portugais doit se passer de Pepê, testé positif au Covid-19.

L'attaquant brésilien du FC Porto Pepê a été testé positif au Covid-19 et sera forfait pour la réception de l'Atlético Madrid, ce mardi lors de la 6e journée de Ligue de champions, a annoncé lundi l'entraîneur portugais Sergio Conceiçao. "Pepê est positif au Covid et il ne jouera pas pour cette raison", a déclaré le coach des Dragons en conférence de presse. Souffrant d'autres problèmes physiques, le milieu serbe Marko Grujic, le défenseur international portugais Pepe et l'attaquant lusitanien Joao Mario sont pour leur part incertains, a précisé Conceiçao.

Trois équipes pour une place

Porto et l'Atlético vont s'affronter lors d'un match décisif pour la qualification en huitièmes de finale de C1. Derrière Liverpool (1er, 15 pts), auteur d'un sans-faute, Porto (2e, 5 pts), l'AC Milan (3e, 4 pts) et l'Atlético Madrid (4e, 4 pts) peuvent chacun rêver de s'inviter dans le top 16 européen. Les Portugais partent avec un léger avantage en recevant l'Atlético au stade du Dragon et peuvent même se contenter du match nul pour se qualifier, si Milan ne gagne pas face à Liverpool.



"Nous devons faire notre travail, qui est de gagner, car nous ne dépendons de personne" pour obtenir cette qualification, a déclaré Sergio Conceiçao en estimant toutefois qu'"il n'y a pas de favori dans ce type de match". Malheur au perdant, puisque le troisième du groupe sera reversé en Ligue Europa, alors que le dernier sera éliminé de toutes compétitions européennes.