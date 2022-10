"Promesses": le film RMC Sport du match PSG-Benfica

Le film RMC Sport "Promesses" revient en longueur et avec des images inédites sur le nul 1-1 entre le PSG et Benfica mardi, lors de la quatrième journée de la Ligue des champions. Avec un focus sur Kylian Mbappé.

Le contexte est soudainement devenu brûlant. Mardi, quelques heures avant de défier Benfica (1-1) pour la quatrième journée de la phase de poules de la Ligue des champions, le PSG s’est retrouvé avec une nouvelle affaire sur les bras : les envies de départ de Kylian Mbappé. Convaincu que les promesses faites au moment de sa prolongation XXL l’été dernier n’ont pas été tenues par les dirigeants parisiens, le champion du monde a le sentiment d’avoir été trahi, au point d’imaginer un départ dès cet hiver.

Plombé par cette ambiance de crise, Paris espérait tout de même renouer avec la victoire et faire oublier ses dernières prestations moyennes. Raté. Malgré un penalty transformé par Mbappé (39e), à la suite d'une faute dans la surface d'Antonio Silva sur Juan Bernat, les joueurs de Christophe Galtier ont réussi à tout gâché. Rattrapés par leurs limites actuelles, ils ont à leur tour été sanctionnés d'un penalty après un tacle trop appuyé de Marco Verratti sur Rafa Silva, converti par Joao Mario (65e).

Une petite explication avec Danilo

Une nouvelle déception pour le PSG, qui aura encore deux matchs pour valider son ticket pour les huitièmes de finale et idéalement la précieuse première place du groupe : contre le Maccabi Haïfa, le 25 octobre au Parc des Princes, et la Juventus Turin, le 2 novembre en Italie. En attendant, RMC Sport vous propose de replonger dans ce PSG-Benfica à travers son film Promesses de dix-huit minutes.

Danilo et Mbappé © RMC Sport

Avec des images inédites, des angles inexploités et un focus sur Mbappé, de son arrivée au stade à son remplacement en fin de match. L’occasion notamment de (re)voir son échange de regards avec Neymar au moment du penalty obtenu par Paris, et sa petite explication avec Danilo après une action où le Portugais aurait visiblement aimé que son coéquipier joue un peu moins sa carte personnelle.