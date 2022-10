PSG-Benfica: malgré un Mbappé décisif, Paris concède le nul et devra attendre pour la qualif

Comme à Lisbonne, le PSG et Benfica ont fait nul 1-1, mardi soir dans le cadre de la 4e journée de la Ligue des champions. Kylian Mbappé s'est distingué par un but sur penalty, malgré ses doutes sur son avenir.

La victoire a échappé au Paris Saint-Germain, encore décevant dans le jeu. Au Parc des Princes, comme à Lisbonne la semaine passée, le club de la capitale a concédé le nul 1-1 face au Benfica. Ce résultat l'empêche d'empocher dès à présent la qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, ce qui était possible grâce à la déroute 2-0 de la Juventus contre le Maccabi Haifa. En tête du groupe à égalité avec son adversaire du soir, le PSG peut surtout de satisfaire d'avoir vu Kylian Mbappé être décisif en pleine controverse sur son mal-être.

Tous les regards étaient dirigés vers Kylian Mbappé, alors qu'on venait d'apprendre qu'il songeait à s'en aller dès le mois de janvier. L'agitation médiatique était telle que le conseiller sportif Luis Campos s'est présenté au micro de RMC Sport pour éteindre l'incendie avec un démenti formel. Reste qu'il fallait que le champion du monde fasse preuve d'un mental d'acier au moment de frapper le penalty obtenu par Juan Bernat (40e). Un défi accompli sans problème, lui permettant non seulement d'ouvrir le score et de devenir le meilleur buteur de l'histoire du club dans la compétition avec 31 réalisations.

Mbappé a failli marquer le but de la soirée

Kylian Mbappé a bien failli en inscrire un 32e absolument extraordinaire, avec une volée acrobatique qui a trouvé le chemin des filets dans les dernières minutes de la rencontre. Un but finalement annulé pour un hors-jeu bien réel. Mais c'était la preuve que le Français - aligné avec Neymar et Pablo Sarabia (Lionel Messi ayant déclaré forfait) - était en forme.

Bien moins divertissant que celui de l'aller, ce match était finalement une affaire de penalties. Parce que Marco Verratti en a concédé un pour une vilaine semelle, l'expérimenté João Mario a permis à Benfica d'égaliser en seconde période (61e).

Avant de reprendre cette campagne européenne, Paris reçoit l'Olympique de Marseille pour le Classique du championnat, ce dimanche soir. Un déplacement en Corse, pour affronter Ajaccio, précédera ensuite la réception du Maccabi Haifa pour la 5e journée de la Ligue des champions.