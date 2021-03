PSG-Barça: Pochettino veut se battre "jusqu'à la mort" pour gagner la Ligue des champions

A deux jours du 8eme de finale retour de Ligue des champions face au Barça, mercredi au Parc des Princes (en direct sur RMC Sport1), Mauricio Pochettino veut chasser les vieux démons liés à la remontada. Il entend aussi "lutter jusqu'à la mort" pour décrocher le trophée.

Il y a quatre ans jour pour jour, le PSG vivait certainement l'épisode le plus traumatisant de son histoire, avec la fameuse "remontada" face au FC Barcelone. Vainqueur 4-0 au Parc des Princes à l'aller, le PSG avait sombré au Camp Nou (6-1) pour échouer au stade des huitièmes de finale de Ligue des champions. Les deux rivaux se retrouveront à nouveau ce mercredi (21h sur RMC Sport 1), dans un scénario qui pourrait encore se répéter en cas d'échec pour le club parisien.

"Pas affectés par le passé"

Large vainqueur cette fois au Camp Nou à l'aller (4-1) grâce à un triplé de Kylian Mbappé, le PSG de Mauricio Pochettino s'avance avec une certaine confiance. "Nous ne sommes pas affectés par ce passé. Nous sommes venus ici avec un esprit libre, et sans préjugés. Ces idées transmettent uniquement de la négativité. Rester tourné vers le passé limite tes possibilités futures, a balayé le technicien argentin dans un entretien pour l'AFP. Nous venons avec une énergie nouvelle, nous pensons que nous avons le potentiel pour rester en lice en Ligue des champions. Dans le foot, la conviction te permet de te rapprocher de la victoire."

A la lutte comme rarement pour le titre en Ligue 1, le PSG dispose d'un avantage suffisant en principe pour rejoindre les quarts de finale de Ligue des champions. Les stats le prouvent: depuis la saison 1970-1971, 79 équipes se sont imposées dans les Coupes d'Europe après un score de 4-1 à l'extérieur dans une rencontre aller d'une confrontation éliminatoire. Mais les stats disaient la même chose en 2017.

Il a "peut-être plus de motivation à aller à l'entraînement qu'à être en compétition"

Dernier finaliste de la Ligue des champions, le PSG doit maintenant chasser ses vieux démons pour continuer à tracer sa route européenne. "Clairement, c'est l'ambition du club que de la gagner, lance Pochettino en évoquant la Ligue des champions. Il y a beaucoup d'autres équipes qui veulent la remporter, ce n'est pas si facile. Nous avons conscience de notre responsabilité, et nous allons nous battre jusqu'à la mort pour y parvenir",

L'ancien défenseur du PSG a succédé à Thomas Tuchel début janvier sur le banc du PSG. En ce début du mois de mars, le club parisien reste engagé dans toutes les compétitions et en mesure de les remporter. "Venir à l'entraînement chaque matin, être avec les joueurs, le staff, essayer de nous améliorer, c'est ça qui me motive, nuance Pochettino. Peut-être même que j'ai plus de motivation à aller au centre d'entraînement qu'à être en compétition. Au sein du staff, nous croyons beaucoup à la préparation, la construction d'un état de forme. La motivation, la concentration, ça se construit au jour le jour."

Avec un groupe presque au complet, malgré une incertitude sur Neymar, le PSG va avoir une nouvelle occasion mercredi, face au FC Barcelone, de prouver sa valeur.