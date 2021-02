Barça-PSG en direct: toutes les infos après l'exploit parisien

Déçu, l'attaquant blaugrana Antoine Griezmann a tenté d'analyser la partie au micro de RMC Sport. Et a félicité son compatriote Kylian Mbappé.

"Je suis content pour lui, a-t-il dit. Il a été beaucoup critiqué, mais c'est un peu ce qu'il se passe quand on a quelqu'un depuis longtemps, dès qu'il est moins bien, on le critique. C'est assez facile. Mais je crois que le PSG a une future très grande star, qui va être au niveau de Leo (Messi) ou de Cristiano (Ronaldo). Il faut en profiter et le féliciter car il a fait un très gros match."