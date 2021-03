PSG-Barça: le coup de bluff raté de Pochettino sur la mise au vert parisienne

Les joueurs du PSG partiront en mise au vert dès mardi, à la veille du huitième de finale retour de la Ligue des champions face au Barça (4-1 à l'aller). Même si Mauricio Pochettino a tenté ce samedi un coup de bluff... raté face aux journalistes.

Malgré un petit matelas d'avance acquis au Camp Nou à l'aller (4-1) grâce au triplé de Kylian Mbappé, le PSG affiche beaucoup de sérieux pour préparer la réception du Barça mercredi, en huitième de finale retour de la Ligue des champions. Pour preuve, la mise au vert des joueurs parisiens sera plus longue que d'habitude.

Comme évoqué par l'Equipe et confirmé par RMC Sport, le groupe débutera sa mise au vert dès mardi soir, soit la veille de la rencontre au Parc des Princes. Cette saison, les mises au vert ne duraient généralement que quelques heures, débutant le jour-même. Mais il s'agit cette fois de ne pas faire dans l'excès de relâchement.

"Pourquoi vous riez? Ils savent déjà?"

Ce fut l'occasion d'une petite séquence amusante avec les journalistes en conférence de presse ce samedi, après la victoire en Coupe de France contre Brest (3-0). Alors qu'il espérait préserver le suspense, Mauricio Pochettino a fait face aux rires de la salle. "Pourquoi vous riez? Ils savent déjà?", a alors demandé le technicien argentin à son adjoint. "Je n'aime pas les mises au vert. Mais parfois, l'équipe a besoin de se concentrer, parfois non. On a convenu qu'après ces semaines avec de nombreux blessés, des problèmes avec le virus... c'est important d'être à l'hôtel, de s'entraîner, se détendre pour préparer le match de la meilleure manière possible. La concentration est nécessaire. On le fait par nécessité."

Rester sérieux malgré l'avance du match aller

Les fantômes du passé avec cette remontada barcelonaise en 2017 au Camp Nou (6-1) sont peut-être encore dans certaines têtes. Même si, cette fois, le risque semble - sur le papier - faible, avec un retour à domicile abordé avec quatre buts inscrits à l'extérieur.

Pendant que Paris faisait le travail avec une équipe remaniée ce samedi, en se qualifiant pour les huitièmes de finale de la Coupe de France avec un 3-0 à Brest (doublé de Kylian Mbappé), le FC Barcelone avait toutes les peines du monde à s'imposer 2-0 à Osasuna, affichant encore de criants problèmes défensifs. Rendez-vous mercredi au Parc des Princes.

