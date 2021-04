PSG-Bayern en direct (J-1): toutes les infos à la veille du match retour

L'ancien agent de Neymar a révélé les coulisses des négociations entre le PSG et le Brésilien en 2016. En plus d'un salaire triplé par rapport à ce qu'il gagnait au Barça, le club francilien promettait aussi d'afficher son nom sur la Tour Eiffel. Si la star auriverde ne bougera pas cette année-là, il signera bien un an plus tard.