PSG: salaire en or, Tour Eiffel, jet privé…l’ancien agent de Neymar se confie sur les négociations en 2016

Wagner Ribeiro, ancien agent du Brésilien, a livré ce lundi le contenu des premières négociations avec le PSG pour arracher Neymar à Barcelone lors du mercato 2016.

Suspendu à Strasbourg en Ligue 1, Neymar retrouvera le groupe parisien pour le quart de finale retour de Ligue des champions face au Bayern Munich ce mardi (à 21h sur RMC Sport 1). Mais à la veille du duel face aux Bavarois au Parc des Princes, ce sont plutôt les détails savoureux de son recrutement qui intéressent. Wagner Ribeiro, ancien agent historique du Brésilien, a donné sa version du déroulé des négociations avec le PSG pour le convaincre de quitter le Barça à l’été 2016 lorsque Paris a offert de tripler son salaire.

"A l’été 2016, on s’est retrouvé à Ibiza avec Neymar, son père, Nasser al-Khelaïfi et Olivier. On s’est réunis au dernier étage d’un hôtel, a expliqué Wagner Ribeiro pour le journal L'Equipe. On s’est cachés, personne n’a pu prendre de photo et on a discuté. Nasser a fait une proposition magnifique. Neymar gagnant 11M€ par an au Barça, il lui a proposé 26M€. Moi j’ai demandé 40M€! Il a répondu qu’il allait étudier la question."

Ribeiro: "C’était fou !"

Outre une proposition contractuelle des plus avantageuses, Nasser al-Khelaïfi a ensuite formulé des promesses incroyables pour convaincre Neymar qu’il serait comme un roi à Paris, la star du PSG.

"Il allait lui céder un jet privé pour faire ses voyages entre l’Europe et le Brésil, a encore indiqué l’agent. Il mettrait son nom sur la Tour Eiffel. C’était fou!"

Pas suffisant pour pousser Neymar à quitter Lionel Messi et son havre barcelonais. Cet été-là, le Brésilien avait finalement prolongé son contrat en Catalogne.

Mais un an plus tard, et un après-remontada vécu dans l’ombre de "La Pulga", la star auriverde a finalement accepté de rejoindre le PSG lors d’un transfert record… Le président tiendra bien sa promesse et la Tour Eiffel s’illuminera bien pour Neymar en août 2017.