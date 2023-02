PSG-Bayern J-2: pour Courbis, Paris ne doit surtout pas prendre le risque de faire jouer Mbappé

Rolland Courbis estime que le PSG ne devrait pas faire jouer Kylian Mbappé face au Bayern Munich, ce mardi, en huitième de finale aller de la Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1). Notre consultant pense que le risque de rechute est trop important pour l’attaquant des Bleus, qui a participé ce dimanche à une partie de l’entraînement collectif.

Et si Kylian Mbappé était finalement rétabli à temps pour affronter le Bayern Munich? Blessé à la cuisse gauche le 1er février à Montpellier (1-3), l’attaquant du PSG semblait se diriger vers un forfait pour le 8e de finale aller de Ligue des champions, prévu ce mardi au Parc des Princes (21h sur RMC Sport 1). Mais sa présence lors d’une partie de l’entraînement collectif, ce dimanche au Camp des Loges, a relancé l’espoir.

Le crack de Bondy a travaillé avec les joueurs qui n’avaient pas ou peu joué la veille, lors de la défaite à Monaco en Ligue 1 (3-1). Avant de conclure sa séance par quelques frappes au but. Mbappé fait tout pour revenir le plus vite possible ces derniers jours, mais le staff parisien ne souhaite prendre aucun risque. L’entraînement de ce lundi sera déterminant pour savoir si l’international français (66 sélections, 36 buts) peut être dans le groupe face au Bayern. Paris avait annoncé que sa lésion musculaire entraînerait une absence d’environ trois semaines. Un délai qui serait réduit par deux si le rétablissement de Mbappé se confirme dans les prochaines heures.

"Une rechute serait catastrophique, il n’y aurait plus qu’à se suicider"

Pour Rolland Courbis, le PSG prendrait un gros risque en faisant jouer sa star de 24 ans contre l’équipe de Julian Nagelsmann. "Je n’y pense même pas une seconde, tranche notre consultant. C’est déjà bien qu’il ait repris l’entraînement. Il sera au top entre le premier et le deuxième match. Pour justement se préparer pour ce deuxième match (le 8 février à l’Allianz Arena, ndlr). Dans la période actuelle, où rien ne réussit au PSG, on ne va quand même pas faire la connerie de péter encore Kylian. Une blessure d’un joueur aussi important, c’est très emmerdant. Mais une rechute, c’est tout simplement catastrophique. Il n’y aurait plus qu’à se suicider."