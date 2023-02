PSG-Bayern: l'ouverture du score de Kingsley Coman, qui punit (encore) son ancien club

Kinsgley Coman a marqué le but du 1-0 pour le Bayern Munich contre le PSG, mardi soir au Parc des Princes en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions.

Il n'a pas célébré son but et a fait mine de s'excuser. Déjà bourreau lors de la finale de la finale de 2020 à Lisbonne, Kingsley Coman a ouvert le score pour le Bayern Munich dans son huitième de finale aller de Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain. L'ailier français, formé dans le club de la capitale, a trouvé la faille à la 53e minute devant le public du Parc des Princes.

>> PSG-Bayern en direct sur RMC Sport

Auteur du 14e but de sa carrière en Ligue des champions, Kingsley Coman a profité d'un bon travail d'Eric Maxim Choupo-Moting (également ancien Parisien) et d'un excellent centre d'Alphonso Davies, ayant eu tout son temps pour ajuster. Le but a aussi été rendu possible par l'intervention plutôt manquée de Gianluigi Donnarumma.

L'international tricolore aux 46 sélections a quitté le Paris Saint-Germain en 2014, au terme de son contrat, alors qu'il avait tout juste 18 ans. Il avait rejoint la Juventus, avant de signer au Bayern Munich en 2017.

Comme le rapporte Opta, le Paris Saint-Germain est le seul club contre qui Kingsley Coman a marqué deux fois en phase à élimination directe de Ligue des champions.