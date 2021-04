PSG-Bayern: la fierté de Neymar, "on est une grande équipe"

Au micro de RMC Sport après la qualification du PSG pour les demi-finales de la Ligue des champions, malgré la défaite (0-1) contre le Bayern Munich au Parc des Princes, Neymar s'est félicité de la performance de l'équipe et de l'état d'esprit du groupe parisien.

Élu homme du match, malgré la ribambelle d'occasions manquées, Neymar s'est exprimé au micro de RMC Sport après la qualification du Paris Saint-Germain pour les demi-finales de la Ligue des champions. "Je suis très content, malgré la défaite. On a affronté une grande équipe. On est aussi une grande équipe et on l'a montré ce soir", s'est félicité le numéro 10 brésilien, mardi soir après la défaite 1-0 dans le quart retour face au Bayern Munich, tenant du titre.

"On a éliminé le champion d'Europe. Les objectifs sont respectés, maintenant on est en demi-finales et on doit encore travailler plus, s'améliorer et on espère faire une belle demie", a aussi déclaré Neymar.

"Il faut féliciter tout le monde"

Interrogé sur l'état d'esprit du groupe, qui a dû composer avec l'absence du capitaine Marquinhos, blessé, le meneur de jeu s'est montré tout aussi satisfait. "On se parle beaucoup, on est vraiment une équipe", a-t-il réagi, prenant pour exemple Angel Di Maria qui a "beaucoup couru aujourd'hui" sur l'aile droite. "Il faut féliciter tout le monde", a-t-il ajouté.

Interrogé sur ses ratés face à Manuel Neuer, notamment en première période, Neymar a estimé qu'il lui avait "manqué si peu". Avant de conclure: "Le plus important, c'est que je suis très heureux qu'on soit qualifié. Le PSG est une grande équipe. Tant que je suis sur le terrain, le Paris Saint-Germain est assuré, au moins d'être en demi-finales".