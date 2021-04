PSG-Bayern: un feu d'artifice des supporters parisiens pendant le match

Les supporters parisiens, mobilisés tout au long de la journée, ont tiré des feux d'artifice depuis les abords du Parc des Princes, lors du match PSG-Bayern Munich, en quart de finale retour de la Ligue des champions, ce mardi soir.

Les Parisiens ne sont pas seuls face au Bayern Munich, sur la pelouse du Parc des Princes. Tout au long de la journée, les supporters se sont manifestés auprès de leur équipe favorite pour faire monter la température à mesure que l’on se rapprochait du choc de la soirée.

Avec des chants en guise d’encouragements au pied de l’hôtel des Parisiens, pour commencer. Puis en déployant un superbe tifo dans les tribunes. C’était avant le clou du spectacle, un feu d’artifice tiré à l’extérieur du Parc des Princes, mais visible depuis la pelouse pour les joueurs, alors que le coup d'envoi avait déjà été sifflé.

Le PSG vise une troisième demi-finale

Le Paris Saint-Germain peut éliminer la meilleure équipe du moment, le Bayern Munich, et s'affirmer comme le prétendant qui monte en Europe, ce mardi (21h) en quart de finale retour de Ligue des champions, à condition de confirmer l'exploit de l'aller (3-2). Même si avec ce Bayern, un but d'avance est loin de constituer un avantage suffisant pour aller au tour suivant. Le PSG peut sortir le champion en titre et rejoindre le dernier carré de la C1 pour la deuxième année d'affilée. Ce serait aussi la troisième fois de son histoire.