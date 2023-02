PSG-Bayern: après son fail lors du 8-2 contre le Barça en 2020, Davies a obtenu le maillot de Messi

Trois ans après avoir échoué à obtenir le maillot de Lionel Messi lors de la défaite humiliante du Barça, Alphonso Davies est parvenu à ses fins mardi après le huitième de finale aller de la Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich (0-1).

Alphonso Davies (22 ans) a pris son mal en patience mais il a finalement obtenu la récompense tant attendue. Le latéral gauche du Bayern Munich a échangé son maillot avec celui de Lionel Messi, mardi après le 8e de finale aller de la Ligue des champions remporté contre le PSG (0-1) au Parc des Princes. Il s’est rapidement dirigé vers l’Argentin qui a, cette fois, accepté l’échange sans problème. Car Davies avait déjà tenté sa chance il y a un peu moins de trois ans.

Messi était "un peu contrarié" après l’énorme claque reçue en 2020

Il avait réclamé la tunique de Messi à l’issue de la claque aussi historique que traumatisante infligée par le Bayern Munich au Barça (8-2), en quart de finale du Final 8 de la Ligue des champions en 2020. Mais l’Argentin "un peu contrarié" après la défaite avait refusé. S’il a de nouveau perdu face aux Bavarois, le septuple Ballon d’or a, cette fois, accepté.

Remplaçant au coup d’envoi, Davies est entré en jeu à la mi-temps à la place de Joao Cancelo. C’est lui qui a offert la passe décisive à Kingsley Coman sur l’unique but de la rencontre (0-1, 53e).

"Je savais que nous devions marquer et le coach m’a fait entrer pour utiliser mon rythme, a-t-il déclaré au micro de CBS Sport. C’est ce que j’ai essayé de faire. J’ai centré et Kingsley a conclu."

Largement dominateur sans être dangereux en première mi-temps, le Bayern aurait pu quitter Paris avec un avantage plus large en seconde période. "Je pense que c’est assez, que nous pouvons encore gagner à domicile, a-t-il ajouté. Le match était comme ça, tu veux gagner à chaque fois 2-0 ou 3-0 mais nous avons fait le travail aujourd’hui. J’espère que nous ferons de nouveau le travail au retour. Nous avons démarré le match avec confiance et l’esprit combattant, nous voulions jouer juste notre jeu et c’est ce que nous avons fait. Nous n’avons pas paniqué, nous avons fait circuler le ballon, nous avons fait ce que nous voulions."

Davies ne s’inquiète pas la titularisation attendue de Mbappé au retour, sauf nouveau pépin. "Ce n’est pas une mauvaise nouvelle, balaie-t-il. En tant que footballeur, tu veux jouer contre les meilleurs et c’est l’un des meilleurs. Le PSG est un grand club avec des joueurs extraordinaires. Nous sommes impatients de jouer le match retour que nous aborderons avec la même confiance et le même état d’esprit de battant qu’aujourd’hui." Après Messi, il demandera peut-être le maillot de la star française.