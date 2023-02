PSG-Bayern: pas fan de la tactique "trop défensive", Ramos réclame "plus de caractère" au retour

Après la défaite du PSG face au Bayern Munich, mardi en huitième de finale aller de Ligue des champions (0-1), Sergio Ramos a regretté l’attitude trop défensive de son équipe. Le défenseur espagnol appelle les Parisiens à être plus entreprenants dans trois semaines à l’Allianz Arena.

Il a élevé son niveau d’un cran. Après un début d’année 2023 décevant, marqué par plusieurs erreurs grossières, Sergio Ramos a livré une prestation solide lors de PSG-Bayern Munich mardi, en huitième de finale aller de Ligue des champions (0-1). Aux côtés de Marquinhos, le défenseur espagnol a mis de l’envie et de l’impact dans ses interventions. Sa grinta, son goût pour le duel et son expérience ont empêché Paris de prendre l’eau, surtout en première période, où il a eu beaucoup de travail. Trop à son goût.

Après la rencontre, l’ancien capitaine du Real Madrid a regretté le visage frileux affiché par son équipe en début de rencontre, alors que Christophe Galtier avait opté pour une tactique défensive. "En première mi-temps, on a joué trop bas, a lâché Ramos. On était trop défensifs. C’était un match très difficile, très compliqué."

Le taulier de 36 ans appelle d’ailleurs ses partenaires à se montrer plus conquérants dans trois semaines à l’Allianz Arena (le 8 mars sur RMC Sport 1). "Il faudra qu’on ait plus de caractère au retour, plus de verticalité", prévient le champion du monde 2010.

Le PSG "toujours favori" pour Mbappé

Des propos qui rejoignent ceux de Kylian Mbappé. Auteur d’une entrée tranchante en seconde période, l’attaquant des Bleus, qui s'est vu refuser un but pour un hors-jeu de Nuno Mendes, a invité ses coéquipiers à "bien manger" et "bien dormir" pour être "en bonne santé" lors des retrouvailles en Bavière.

"On n'a perdu que 1-0, il n'y a plus de buts à l'extérieur, si on joue notre football offensif et qu'on les met en difficulté et qu'on marque une fois, c'est égalité, a rappelé le meilleur buteur du Mondial 2022. Après, il faut jouer avec ce qu'on a dans le pantalon pour aller remporter la qualification là-bas". Le crack de Bondy a même estimé que Paris était "toujours favori" de cette confrontation, malgré sa défaite à domicile.