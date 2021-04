PSG-Bayern: "Neymar et Mbappé n'ont pas d'excuses pour partir" selon Al-Khelaïfi

Interrogé au micro de RMC Sport après la qualification en demi-finales de la Ligue des champions du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi a redit son envie de voir Neymar et Kylian Mbappé rester dans le club de la capitale. Selon le président du PSG, tout est réuni à Paris pour satisfaire les envies des deux stars.

Nasser Al-Khelaïfi est un président heureux. Pour la deuxième année consécutive, le PSG va disputer les demi-finales de la Ligue des champions. En perdant face au Bayern Munich au Parc des Princes ce mardi (0-1), après avoir remporté le match aller (3-2), le PSG s'est assuré une place dans le dernier carré de la compétition.

Le PSG a "tout pour gagner tous les tournois"

Et pour le président du club de la capitale, cette deuxième qualification d'affilée en demies a de quoi rassurer Neymar et Kylian Mbappé, les deux stars de Paris, sous contrat jusqu'en 2022. Interrogé au micro de RMC Sport sur les éventuelles envies d'ailleurs de ses deux joueurs, Al-Khelaïfi s'est montré clair: "On a beaucoup investi dans ce club pour gagner la Ligue des champions et tous les trophées en jeu. Neymar et Kylian n'ont pas d'excuses pour partir".

Selon le Qatari, le PSG "a tout pour gagner tous les tournois, on est une grande équipe aujourd'hui". De quoi convaincre le Brésilien et le champion du monde 2018, régulièrement liés à des rumeurs de transfert ces dernières semaines, de continuer l'aventure à Paris. Car après avoir perdu en finale l'été dernier face au même Bayern Munich, le PSG semble avoir passé un cap.

Al-Khelaïfi veut remporter la C1 avec ses deux stars

"On a affronté une grande équipe. On est aussi une grande équipe et on l'a montré ce soir, on a éliminé le champion d'Europe", a confirmé Neymar au micro de RMC Sport. Mais pour "gagner le tournoi", l'objectif du club, comme l'a rappelé Al-Khelaïfi, "on a besoin de travailler encore plus chaque jour". "Le secret, c'est le travail", a expliqué le président du PSG.

Un constat partagé par Neymar: "On doit encore travailler plus, s'améliorer et on espère faire une belle demi-finale." Signe que les deux hommes sont sur la même longueur d'onde au sein d'un club où tout le monde tire dans le même sens afin que Paris remporte la première C1 de son histoire. Qu'il s'agisse de cette saison ou de la saison prochaine, Al-Khelaïfi espère en tout cas que cet exploit se réalisera avec Neymar et Mbappé au sein de l'effectif parisien.