PSG-Bayern: "Mou et faible", "quelle erreur"… Donnarumma se fait descendre après le but de Coman

Après la défaite du PSG face au Bayern Munich, mardi en huitième de finale aller de la Ligue des champions (0-1), Gianluigi Donnarumma essuie de nombreuses critiques dans la presse et sur les réseaux. Le gardien italien est jugé coupable sur l’unique but du match, inscrit par Kingsley Coman.

Il a choisi de se jeter au sol au lieu de rester sur ses appuis. Et le ballon lui est passé sous le corps alors qu’il semblait à sa portée. Gianluigi Donnarumma ne s’est pas montré impérial lors de PSG-Bayern Munich mardi, en huitième de finale aller de la Ligue des champions (0-1). Le gardien italien a encaissé l’unique but de la rencontre sur une reprise plein centre de Kingsley Coman (53e). De quoi s’attirer de nombreuses critiques dans la presse européenne, un an après avoir précipité la chute des Parisiens dans l’antre du Real Madrid.

Bild pointe "une erreur manifeste de Donnarumma, qui laisse passer le ballon sous son bras". Pour l’ancien international anglais Joe Cole, passé par Lille (2011-2012) et consultant sur BT Sport en Grande-Bretagne: "Il aurait dû mieux faire", même si les mauvais placements de Sergio Ramos, Presnel Kimpembe et Nuno Mendes ne l’ont pas aidé sur cette action.

"Une grave erreur"

Dans son pays natal, le gardien de l’équipe d’Italie prend cher, malgré les parades décisives qu'il a réalisées après son erreur. "Donnarumma se rate", titre la Gazzetta dello Sport. "Gigio est coupable sur le but car le tir de Coman est au centre et pas si puissant, développe le quotidien aux feuillets roses. Après ses erreurs de l’an passé à Bernabeu, le gardien italien risque à nouveau de coûter cher au PSG en Europe. Certes, il s’est racheté immédiatement derrière avec deux arrêts devant Choupo-Moting et Pavard, mais sur la balance, ça reste une grave erreur."

Même constat pour le Corriere dello Sport: "Quelle erreur! L’ancien gardien de l’AC Milan a laissé la frappe de Coman passer sous son corps et manqué son arrêt".

"Un souvenir de Bernabeu"

En Espagne, AS accable le portier de 23 ans, arrivé libre à Paris à l’été 2021. "Encore! Donnarumma condamne le PSG, écrit le journal madrilène. Le ballon se dirigeait vers le gardien italien mais, de façon incompréhensible, il n’a pas réussi à le sauver. Comme un souvenir de la soirée de Bernabeu." Idem pour Marca: "Donnarumma a été mou et faible sur le but de Coman. La frappe n’était pas très appuyée. Il sait qu’il s’est manqué et qu’il n’a pas été à la hauteur sur ce coup. Mais il a ensuite sauvé son équipe avec deux superbes interventions".

Sur les réseaux sociaux, la bourde de Gianluigi Donnarumma n’est pas non plus passée inaperçue. Une vague de détournements et de messages moqueurs a déferlé sur Twitter. Avec l’ombre de son ancien remplaçant Keylor Navas, prêté cet hiver à Nottingham Forrest afin de permettre au géant italien (1,96m) d'évoluer dans un environnement moins concurrentiel.