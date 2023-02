PSG-Bayern: "Tout a mal tourné", Sergio Ramos revient sur ses débuts difficiles à Paris

Avant le choc entre le PSG et le Bayern Munich, ce mardi en 8e de finale aller de la Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1), Sergio Ramos s’est confié dans une interview accordée au site de l’UEFA. Le défenseur espagnol revient notamment sur son adaptation compliquée à Paris.

Il a débarqué à Paris comme un taulier en juin 2021, avec la marque du brassard madrilène encore visible sur le bras. Mais rien ne s’est passé comme prévu pour Sergio Ramos. L’ancien capitaine du Real a multiplié les blessures et les longs séjours à l’infirmerie durant sa première saison au PSG. Au point de semer le doute sur sa capacité à rejouer en compétition. Il a fallu attendre dix mois pour qu’il se débarrasse de ses douleurs au mollet et intègre pleinement l’équipe rouge et bleue.

Une période difficile sur laquelle le défenseur espagnol est revenu dans une interview accordée au site de l’UEFA, avant d’affronter le Bayern Munich, ce mardi, en 8e de finale aller de Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1). "Quitter le Real Madrid a évidemment été un très grand changement, explique le joueur de 36 ans Mon objectif est toujours de continuer à gagner. Avec le Real Madrid, j’ai beaucoup gagné, mais je pensais que ce serait une bonne occasion de changer d’air… de tenter d’aider une équipe comme le PSG."

"On commence à se demander si on a fait le bon choix"

"Dès le début, tout a mal tourné, regrette-t-il. Je me suis blessé, j’ai peiné à me remettre et à m’adapter au nouveau système, à la nouvelle équipe et au nouvel entraîneur. Le doute s’installe et on commence à se demander si l’on a fait le bon choix. Cependant, je n’ai jamais rien lâché pendant ma carrière, j’ai toujours travaillé très dur pour être au top".

Remis de ses problèmes physiques, Sergio Ramos a retrouvé un rôle de titulaire cette saison, sous les ordres de Christopher Galtier. Un entraîneur dont il apprécie le management et la franchise: "Il ne ment pas, il dit les choses en face et pour moi, c’est très important."

"L’objectif est de tous se rassembler"

Alors que le PSG enchaîne les prestations décevantes depuis le début de l’année 2023, le champion du monde 2010 appelle à l’unité à l’heure de défier le Bayern au Parc des Princes. "Gagner, c’est se rassembler et viser tous le même objectif, rappelle Ramos. Si une équipe finit par gagner, c’est parce qu’elle a laissé son ego personnel derrière elle. L’objectif cette saison est de tous se rassembler, d’apporter les meilleures versions de nous-mêmes et d’évoluer en équipe".