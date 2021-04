PSG-Bayern: la réponse de Pochettino à la confiance de Kimmich

Joshua Kimmich a affiché sa confiance lundi quant à la capacité du Bayern Munich pour se qualifier pour les demi-finales de Ligue des champions. Avant le quart retour ce mardi (21h), Mauricio Pochettino a réagi aux propos du milieu allemand. L'entraîneur du PSG préfère se concentrer sur les qualités de son équipe.

Largement vainqueur du FC Barcelone au Camp Nou lors du huitième de finale aller (4-1) de Ligue des champions, le PSG avait souffert à domicile lors du retour (1-1) et connu quelques frayeurs. Une fois encore, les Parisiens se sont imposés à l'extérieur mercredi dernier, lors d'un quart de finale aller face au Bayern Munich (2-3). Et à nouveau, Neymar et ses coéquipiers vont devoir mener une grosse bataille pour se qualifier.

Malgré la domination bavaroise à l'aller, à l'image des 31 occasions, le PSG s'en est sorti principalement en contre pour s'imposer, grâce notamment à un doublé de Kylian Mbappé. Pour autant, la confiance règne dans le clan allemand avant le retour. Joshua Kimmich en a fait la démonstration lundi, pour une phrase qui fait depuis beaucoup parler. "Parce que nous sommes la meilleure équipe, je suis convaincu que nous allons passer, a déclaré l'international allemand de 26 ans pour le site du Bayern. Nous étions la meilleure équipe lors du premier match mais malheureusement le résultat ne correspondait pas à notre performance. Quoi qu’il en soit, je suis convaincu que nous pouvons inverser les choses dans le deuxième match."

"Nous voulons prouver que nous méritons d'aller en demi-finales"

Interrogé par RMC Sport, Mauricio Pochettino préférait ne pas surenchérir. "Ce match sera différent (qu'à l'aller). Les circonstances sont complètement différentes. C'est un match retour, ça change tout. Nous nous souvenons de la confrontation face à Barcelone. Les matchs aller et retour étaient différents, a indiqué l'entraîneur argentin du PSG. Nous nous attendons à un match très difficile parce que le Bayern Munich, selon moi, est la meilleure équipe du monde."

Malgré le forfait déjà acté de son capitaine Marquinhos, qui va forcément manquer en défense centrale, le PSG va devoir contenir les assauts allemands. Keylor Navas, encore décisif à l'aller, sera une nouvelle fois attendu au tournant. Face à la confiance affichée du Bayern Munich, Mauricio Pochettino souhaite d'abord se concentrer sur son équipe. "Ce sera difficile, mais nous sommes confiants en nos qualités. Je n'ai pas entendu leurs propos, je ne comprends pas l'allemand, a ironisé Pochettino. Bien sûr, nous pensons pareils (sur la possibilité de se qualifier), nous sommes confiants, vraiment positifs. Le plus important est d'avoir la confiance, et d'aborder le match en voulant gagner. C'est le genre de match où il faut mériter la victoire."

"Nous voulons prouver que nous méritons d'aller en demi-finales", a rajouté Pochettino. En cas de qualification ce mardi, le PSG retrouverait alors au prochain tour le vainqueur de la confrontation entre Manchester City et le Borussia Dortmund. Mais le club parisien s'affirmerait forcément comme un prétendant au titre en sortant un nouveau géant d'Europe.