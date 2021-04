PSG-Bayern: Pochettino souhaite que Paris "impose ses idées"

A la veille du quart de finale retour de Ligue des champions face au Bayern Munich (21h, sur RMC Sport 1), l’entraîneur parisien, Mauricio Pochettino, a martelé son envie de voir un état d’esprit conquérant affiché par ses joueurs, afin que le PSG ne soit pas autant bousculé qu’à l’aller.

Mode commando activé. C’est en substance le message qu’a souhaité faire passer Mauricio Pochettino, l’entraîneur du Paris Saint-Germain, à la veille du quart de finale retour de Ligue des champions face au Bayern Munich (21h, à suivre en direct sur RMC Sport 1). Alors que ses joueurs ont largement souffert mercredi dernier pour l’emporter face à l’ogre bavarois (2-3), "la meilleure équipe du monde", Pochettino souhaite désormais que Paris "impose ses idées" pour atteindre le dernier carré de la C1. Et prenne le jeu à son compte, au contraire de ce que l’on a pu voir des Parisiens, vainqueurs un peu miraculeux de la manche aller.

>> PSG-Bayern J-1: les infos en direct

"Face au Barça (en huitièmes de finale de la compétition, ndlr), même avec Verratti et Paredes on avait eu du mal à garder le ballon. Ce n’est pas une question de noms, mais d’attitude collective et de façon différente d’approcher le match que face à Barcelone, a-t-il assuré ce lundi en conférence de presse, à la veille de cette rencontre européenne majeure pour le club de la capitale. Nous devons bien défendre, garder le ballon et attaquer pour faire mal à notre adversaire. C’est notre défi pour demain afin de faire une bonne performance après avoir gagné à l’extérieur."

>> Revivez la conférence de presse de Mauricio Pochettino

"Le Barça c’est passé, le Bayern c’est différent"

Si Paris s’en était sorti grâce notamment au doublé d’un Kylian Mbappé inspiré lors du premier des deux matches, le coach argentin sait que Paris ne pourra pas se permettre de subir autant à domicile, sous peine de vivre un douloureux retournement de situation. Alors que le Bayern Munich avait tiré 31 fois vers les buts de Keylor Navas ("C’est 31 occasions, pas 31 tirs à l’aller. C’est différent", a voulu corriger l’entraîneur parisien), Pochettino ne veut pas que le club de la capitale reproduise un schéma similaire, un état d'esprit partagé par son défenseur Presnel Kimpembe quelques minutes avant lui.

"Demain, on a besoin d’attitude et d’aptitude à garder le ballon, a poursuivi 'Poche'. Le Barça c’est passé, le Bayern c’est différent. Le Bayern est la meilleure équipe actuelle au monde et nous mettra en difficulté. C’est dans ces moments que nous devons être forts, solidaires et solides." Le message est passé.

>> Abonnez-vous à RMC Sport pour suivre la Ligue des champions