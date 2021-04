PSG-Bayern: Marquinhos forfait pour le quart retour

Mauricio Pochettino pensait attendre mardi mais sa décision est prise, Marquinhos ne sera pas dans le groupe du Paris Saint-Germain contre le Bayern Munich (21h, sur RMC Sport 1).

La tendance n’était pas à l’optimisme, et la réalité va rattraper le PSG. Marquinhos est trop court pour affronter le Bayern Munich en quart de finale retour de la Ligue des champions, ce mardi au Parc des Princes. Selon nos informations, le défenseur brésilien et capitaine du PSG, insuffisamment remis de sa blessure, ne sera pas dans le groupe parisien pour le choc qui attend les hommes de Mauricio Pochettino cette semaine, face au champion d’Europe en titre, battu chez lui la semaine passée (3-2).

'Marqui' aurait débuté "au mieux" sur le banc

Touché aux adducteurs, Marquinhos était sorti au bout de trente minutes lors de la victoire de l'aller (3-2), peu après avoir marqué le but du 2-0.Marquinhos aurait été au mieux sur le banc, s’il avait pu accompagner ses partenaires. Pour le Brésilien "on ne sait pas encore, on verra demain comment il sera, en principe il pourrait être dans l'équipe, mais pour jouer, c'est sûr que non. Il pourrait être sur le banc", expliquait Mauricio Pochettino plus tôt dans la journée. C’est un gros coup dur pour le PSG.

"On connaît les qualités de ‘Marqui’", commentait lundi son habituel partenaire en charnière centrale, Presnel Kimpembe. "C'est le leader de la défense, le capitaine de l'équipe. S'il n'est pas là, ce sera un manque, mais il y a de très grands joueurs dans cette équipe pour le remplacer". Danilo Pereira, titularisé au côté de Kimpembe contre Strasbourg le week-end dernier devrait pallier l’absence de Marquinhos dans l’axe de la défense. C’est lui qui était descendu d'un cran sur le terrain au match aller pour repousser les assauts munichois.