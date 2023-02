PSG-Bayern: la presse allemande demande des excuses de Galtier à Nagelsmann pour le bluff supposé avec Mbappé

Le huitième de finale aller de la Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich, ce mardi (21h, sur RMC Sport 1) laisse la presse indécise. Si le PSG est en plein doute, le retour de Kylian Mbappé rééquilibre la balance des pronostics.

Quatre défaites et un nul en onze matchs depuis la reprise post-Coupe du monde, une cohésion à bout de souffle et une implication qui laisse à désirer. Le PSG aborde son choc face au Bayern Munich, ce mardi en 8e de finale de la Ligue des champions (21h, sur RMC Sport 1), en plein doute. L’équipe semblait même partir dans la peau d’un outsider après le revers indigent à Monaco (3-1), samedi. Mais une donnée de taille a changé depuis et rééquilibre le rapport de force: le grand retour de Kylian Mbappé dans le groupe parisien.

Pour la presse allemande, Paris a bluffé

Initialement annoncé absent pendant trois semaines en raison d’une blessure au genou gauche, l’international français a repris l’entraînement collectif lundi avant d’être retenu par Christophe Galtier pour le match. La presse allemande est, depuis, unanime: le PSG a joué une partie de "poker menteur" sur la star française mais aussi sur Lionel Messi, absent à Monaco, mais bien présent ce mardi soir. Pour Die Welt, "la partie de poker continue" en attendant la divulgation de la composition de départ parisienne. Le tabloïd Sport Bild estime aussi que Paris a "bluffé" et invite Christophe Galtier à s’excuser auprès de son confrère Julian Nagelsmann, qui avait émis des doutes très rapidement sur le forfait présumé de Mbappé pour cette rencontre.

Le jeune entraîneur allemand est aussi cité dans la presse comme l’un des acteurs qui joue le plus gros ce mardi un an après l’élimination du Bayern face à Villarreal en quart de finale. Il n’est pas le seul selon Lothar Mathaüs, ancienne légende du club qui cite aussi Oliver Kahn, président, et Hasan Salihamidzic, directeur sportif, dont le projet ambitieux et les fortes dépenses seront jugées sur cette double confrontation. L’ancien défenseur parie tout de même sur une qualification bavaroise au regard de la crise traversée par le PSG et des temps faibles parisiens dans les matchs.

Selon Polo Breitner, spécialiste du foot allemand sur RMC, tout n’est pas rose non plus au Bayern où les trois victoires de rang masquent mal certaines difficultés dans le jeu. "En France on est presque en dépression avant ce match, mais quand on voit la presse en Allemagne, on n'est pas forcément rassurés sur ce huitième de finale face au PSG", explique-t-il.

En France, le retour de Mbappé n’efface pas tous les doutes non plus. Dans Le Parisien, Alain Roche, ancien joueur du PSG, estime que la présence du champion du monde 2018 change beaucoup de choses même s’il ne croit pas à une révolution au regard des dernières performances de l’équipe. "J’ai du mal à imaginer qu’on puisse appuyer sur un bouton et dire: ‘ça y est, on va être bons’, lance-t-il. Parce que c’est la confiance qui n’est plus là, et moi ça m’inquiète." Le journal y voit tout de même "des raisons d’y croire". Une indécision qui rend ces retrouvailles encore plus alléchantes.