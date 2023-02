PSG-Bayern: Salihamidzic se réjouit de la présence de Mbappé

Hasan Salihamidzic, directeur sportif du Bayern Munich, assure ne pas s’inquiéter du poker menteur du PSG sur la présence de Kylian Mbappé, annoncé absents mais finalement présent dans le groupe pour le 8e de finale de la Ligue des champions entre les deux équipes, ce mardi (21h).

Le Bayern Munich aborde le choc face au PSG (ce mardi 21h, sur RMC Sport) sans crainte, ni excès de confiance. C’est le ton donné par Hasan Salihamidzic, directeur sportif du club bavarois, avant de quitter la Bavière pour la capitale française, lundi. "Nous avons du respect, ne vous inquiétez pas", a-t-il lancé en assurant ne pas redouter un potentiel retour de Kylian Mbappé. Annoncé absent pour ce choc, l’international français a participé à l’entraînement collectif lundi avant d’être convoqué dans le groupe pour ce huitième de finale aller de la Ligue des champions.

Lionel Messi, aussi, sera là après avoir manqué le match à Monaco samedi dernier. La presse allemande y a vu une sorte de poker menteur des Parisiens, dans lequel Salihamidzic n’est pas tombé. "Ce n'est plus un problème pour moi maintenant, a confié ce dernier. Nous nous débrouillons tous bien pour nous concentrer sur notre équipe." Il se réjouit, au contraire, pour les spectateurs "si toutes les grandes stars sont là et peuvent concourir au plus haut niveau".

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder PSG-Bayern la Ligue des champions

"Tout le monde sait quel genre de stars ils sont, ce sont des joueurs incroyables, a ajouté Salihamidzic. Messi est champion du monde, il a façonné le monde du football pendant 15 ans. Mais nous ferions bien de nous concentrer sur nous-mêmes!" Il a insisté en assurant que l’équipe alignée en face du Bayern n’était "pas le plus important". "Il est important que nous ayons une composition de haut niveau et que nous performions bien. J’ai une grande confiance en notre équipe. Ce sont les matchs où vous pouvez montrer de quoi vous êtes capable."

"Nous avons du respect, mais pas de la peur"

Le Bosnien a exigé de ses troupes "activité, énergie, agressivité et mentalité". "On l'a montré surtout en première partie de saison avec nos dix victoires, et il faut remettre ça sur le terrain maintenant, a-t-il insisté. Nous avons du respect, mais pas de la peur. Les chances sont de 50/50. Pour l'entraîneur, pour les joueurs, pour le club, le match est très important pour nous tous."