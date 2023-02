PSG-Bayern: Choupo-Moting n'a toujours pas digéré la finale perdue avec Paris en 2020

Joueur du PSG entre 2018 et 2020, l'attaquant du Bayern Munich s'apprête à retrouver ses anciens coéquipiers ce mardi (21h) en huitième de finale aller de la Ligue des champions. Avant le choc, l'international camerounais a accepté de raconter ses souvenirs avec le PSG, dont cette finale de Ligue des champions perdue en 2020 face... au Bayern Munich.

Longtemps décrié, Eric Choupo-Moting avait fini par gagner le respect des supporters parisiens, et même à s’assurer une place de choix dans leurs cœurs, notamment grâce à cette entrée décisive contre l’Atalanta (2-1) en quart de finale de la Ligue des champions 2019-2020. Sorti du banc en toute fin de match, l’ancien de Stoke City et de Schalke 04 avait d’abord délivré une superbe ouverture pour Neymar, passeur décisif pour l'égalisation de Marquinhos, avant de marquer le but de la gagne quelques secondes plus tard.

"Il y avait beaucoup d'émotions"

Sans lui, le PSG aurait connu une nouvelle désillusion et n’aurait probablement jamais atteint la finale de la Ligue des champions, un stade de la compétition auquel il n’a plus jamais été invité depuis. Qui sait si le club aurait pu s'en relever. Dans une période compliquée pour le PSG, le retour au Parc des Princes d’un joueur désormais épanoui dans un club de la dimension du Bayern Munich rappelle aux supporters parisiens que le Camerounais était une valeur sûre à bien des égards. Un joueur qui restera marqué à vie par son expérience parisienne. Le colosse n’a rien oublié de ce match "à fortes émotions" contre l’Atalanta.

"Ceux qui ont toujours les images à l’esprit peuvent voir qu’il y avait beaucoup d'émotions et c’était un sentiment incroyable. D’aller en finale était très spécial." Surtout que le club parisien fêtait les 50 ans de sa création cette année-là, gagner la coupe aux grandes oreilles aurait décuplé la saveur d’un titre historique. "Malheureusement, nous avons perdu (1-0, contre le Bayern Munich), cela fait toujours mal mais en fin de compte, on a joué contre une top team et je suis très fier d’avoir joué pour une telle équipe. Dans la foulée, tu es super déçu. Tu as beaucoup d’attente et tu te dis après coup que cela aurait été vraiment spécial si tu avais gagné le titre parce que cela reste à jamais."

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder PSG-Bayern en Ligue des champions

Transféré à Munich dans la foulée, alors que le PSG après avoir voulu s'en débarrasser, cherchait à le prolonger, Choupo-Moting s'est imposé comme un titulaire à part entière et vit la saison la plus accomplie de sa carrière sous les ordres de Julian Nagelsmann. Cependant, il n’a toujours pas remporté la Ligue des champions avec le club bavarois, et en a même été éliminé par le Paris Saint-Germain en 2021, huit mois après son départ. Buteur au match aller à Munich (2-3) et au retour à Paris (1-0), l’attaquant camerounais va de nouveau croiser la route de ses anciens coéquipiers ce mardi, en huitièmes de finale. "Je suis impatient de les revoir", se réjouit-il.