PSG-Bayern: Ramos est fan de la manière de manager de Galtier

Sergio Ramos, défenseur du PSG, apprécie la manière de manager de Christophe Galtier et son sens du dialogue avec les joueurs.

L’hommage a du poids venant d’un joueur aussi titré et expérimenté. Dans une interview accordée à l’UEFA, Sergio Ramos (36 ans) a souligné l’importance du discours de Christophe Galtier auprès de ses joueurs. Le défenseur de 36 ans, aux 24 titres dont quatre Ligues des champions, apprécie particulièrement l’approche de son entraîneur.

"La gestion d’un groupe est très importante, au-delà de la philosophie de jeu d’un entraîneur, explique-t-il. Pour moi, le plus important est de ne pas mentir aux joueurs. Le groupe sent si l’entraîneur est avec les joueurs ou non. Il faut savoir gérer tout cela. Garder ouvert la porte de son bureau à n’importe quel moment. C’est aussi important que les connaissances techniques ou tactiques. L’histoire du football le montre, ce sont ces profils d’entraîneurs qui gagnent. Ils savent unir un groupe. L’entraîneur meurt pour ses joueurs et les joueurs meurent pour leur coach, même si on ne peut jouer qu’à onze."

"C’est un entraîneur qui ne ment pas"

"C’est très difficile à gérer et je pense que Galtier a ça, poursuit l’ancien taulier du Real Madrid. Il était naturel et humble quand il est venu se présenter dans le vestiaire. C’est un entraîneur qui ne ment pas, qui dit les choses en face et pour moi c’est très important. Il sait aussi très bien manager, il a gagné avec d’autres équipes avant le PSG. Ce qui nécessite une expérience qu’il a transmise au groupe et nous en sommes très heureux."

Le PSG affronte le Bayern Munich ce mardi en 8e de finale aller de la Ligue des champions (21h, sur RMC Sport). Sergio Ramos devrait de nouveau être titulaire dans l’axe de la défense aux côtés de Marquinhos. La principale interrogation du onze de départ concerne la potentielle présence de Kylian Mbappé, de retour à l’entraînement collectif, mardi