EN DIRECT - PSG-Bayern, J-2: Mbappé de retour à l'entraînement avec le groupe

Et si Julian Nagelsmann avait senti l’entourloupe dès le départ ? L’entraîneur du Bayern Munich n’a jamais cru à l’absence de Kylian Mbappé pour le huitième de finale aller de la Ligue des champions au Parc des Princes le mardi 14 février, quand bien même l’attaquant souffrait d’une lésion musculaire de la cuisse gauche, dont la gravité n’a d’ailleurs jamais été révélée par le club.

Un premier indice de ce qui se tramait en coulisses ? Possible. En tout cas, la superstar parisienne a effectué une partie de la séance avec le groupe parisien ce dimanche. C’est la première fois qu’il retrouvait ses coéquipiers depuis le 1er février et sa blessure contractée face à Montpellier (2-0).

Comme indiqué par le quotidien L’Equipe, puis confirmé par RMC Sport, Kylian Mbappé a d’abord rejoint les éléments du groupe qui n’avaient pas ou peu joué la veille, à Monaco (défaite 1-3), avant de poursuivre la séance avec des exercices individuels. Le prodige de Bondy a conclu la séance par quelques frappes au but. Mbappé fait tout pour revenir le plus vite possible. Néanmoins, le staff ne veut pas prendre de risque. L'entraînement de demain sera déterminant pour savoir s'il peut être dans le groupe.

Samedi, Christophe Galtier se montrait très prudent, annonçant qu’il prendrait "zéro zéro zéro risque" avec son attaquant. Il semblerait que la donne ait changé, et que ce retour quelque peu inattendu s’ajoute à ceux programmés de Marco Verratti et Lionel Messi. Enfin une bonne nouvelle dans le marasme parisien.