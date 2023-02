PSG-Bayern: pourquoi Rothen pense que Mbappé sera titulaire

Dans Rothen s'enflamme, ce lundi soir sur RMC, Jérôme Rothen a expliqué que selon lui, Kylian Mbappé sera titulaire lors de PSG-Bayern, mardi soir en Ligue des champions (21h, RMC Sport 1). Essentiellement à cause de la motivation de l'attaquant.

Il était difficile de l'imaginer sur la feuille de match il y a quelques jours encore, mais voilà maintenant qu'à la veille de PSG-Bayern en Ligue des champions (mardi, 21h sur RMC Sport 1), le débat porte sur la titularisation ou non de Kylian Mbappé, revenu de blessure bien plus vite que prévu.

Jérôme Rothen, lui, fait partie de ceux qui imaginent l'attaquant parisien dans le onze de départ. Pourquoi ? Parce que Mbappé a une folle envie de jouer, selon lui. "Je pense qu'il va commencer demain, a-t-il expliqué ce lundi soir dans Rothen s'enflamme, sur RMC. Il y aura un test qui sera fait demain matin pour voir comment il réagit aux deux séances qu'il vient de faire. Ce n'est pas beaucoup pour préparer un match comme ça, mais lui a absolument envie de jouer. Tout a été fait pour que Kylian soit sur le terrain demain, et je pense que c'est quand même une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain."

Un risque de compensation ?

Mais relancer un Mbappé dans un match avec une telle intensité n'est pas sans risque... "Lui a tellement envie de jouer que le club craint que ce soit trop tôt, mais ça tu ne peux pas le savoir sur une blessure musculaire, ce sont les sensations du joueur. Si lui a des bonnes sensations, il va jouer le coup, poursuit Rothen. Mais on est aussi passés par là, quand tu t'es arrêté un certain temps, que tu as mis beaucoup de choses en place pour récupérer sur cette blessure-là, tu peux compenser."

Passé devant la presse un peu plus tôt, Christophe Galtier a indiqué ne pas avoir pris de décision quant à sa star offensive: "On fera le point mardi matin quand on va se retrouver. Les premières questions seront posées à Kylian sur son ressenti, sur comment il peut se projeter dans ce match. Evidemment qu’il y aura une discussion ensemble avec mon staff médical qui a fait un travail très important. Mais Kylian a fait un travail énorme pour se donner les meilleures chances possibles d’être disponible. A l’heure où je parle, je ne sais pas si Kylian sera sur la feuille de match. Je suis obligé d’attendre mardi matin et de savoir son ressenti."