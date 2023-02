PSG-Bayern: Galtier promet que Mbappé ne fera pas de la "figuration"... s'il est sur la feuille de match

Christophe Galtier a salué lundi des efforts fournis par Kylian Mbappé afin de revenir à temps pour le huitième de finale aller de Ligue des champions contre le Bayern Munich. Mais l'entraîneur du Paris Saint-Germain a assuré ne pas être en mesure de confirmer la présence de l'attaquant sur la feuille de match ce mardi au Parc des Princes.

Jouera ou jouera pas? Julian Nagelsmann semblait convaincu depuis le début que Kylian Mbappé reviendrait pour le huitième de finale aller de Ligue des champions entre le PSG et le Bayern. Si l'attaquant francilien a effectué son retour à l'entraînement collectif ce lundi, Christophe Galtier ne sait pas encore s'il pourra être aligné mardi pour la réception de l'équipe allemande au Parc des Princes (21h en direct sur RMC Sport 1).

"Kylian s’est entraîné dimanche de manière individuelle mais tout le monde le sait. Il s’est entraîné de manière collective ce lundi et tout le monde le sait. Il a fait la totalité de la séance, a expliqué l'entraîneur du Paris Saint-Germain face à la presse à la veille du choc. Je ne pensais pas que Kylian allait s’entraîner dimanche de manière individuelle. Suite aux échanges que nous avons eu avec notre cellule performance, notre docteur, avec ma direction sportive nous avons pris la décision que Kylian, à partir du moment où il se sentait bien, puisse participer à l’entraînement lundi. Il s’est bien entraîné et son retour post-entraînement est très positif. Quant à savoir s’il sera, un sur la feuille de match mardi, ce n’est pas encore sûr."

Galtier décidera (avec Mbappé) mardi matin

Blessé début février contre Montpellier, Kylian Mbappé a raté trois matchs suite à un pépin musculaire à l'ischio-jambier. Concentré sur sa convalescence et sa reprise, la star tricolore semble avoir vaincu sa blessure pour retrouver le reste du groupe avant le duel face au Bayern. Christophe Galtier souhaite attendre de savoir comment son buteur se sentira à quelques heures du match continental.

"On fera le point mardi matin quand on va se retrouver. Les premières questions seront posées à Kylian sur son ressenti, sur comment il peut se projeter dans ce match, a enchaîné le technicien lors de son passage devant les journalistes. Evidemment qu’il y aura une discussion ensemble avec mon staff médical qui a fait un travail très important. Mais Kylian a fait un travail énorme pour se donner les meilleures chances possibles d’être disponible. A l’heure où je parle, je ne sais pas si Kylian sera sur la feuille de match. Je suis obligé d’attendre mardi matin et de savoir son ressenti."

Et Christophe Galtier de poursuivre avec un message clair:"Est-ce que Kylian sera sur le banc de touche pour faire peur à nos adversaires du soir, au Bayern Munich? Non. S’il est sur la feuille de match, il sera sur la feuille de match pour jouer. Combien de temps? Je ne sais pas. Mais il ne fera pas acte de présence sur le banc de touche."

Galtier: "Je prendrai la décision la plus sage"

Quelques instants avant son passage face à la presse, au micro de RMC Sport, Christophe Galtier a rappelé l’excellence du travail réalisé par Kylian Mbappé pour retrouver les terrains au plus vite. Là encore, l’entraîneur du club francilien a refusé de livrer un indice sur son éventuelle titularisation contre le Bayern.

"Surpris de son retour? Oui. Mais on connait aussi la capacité de Kylian à récupérer plus rapidement que certains. Il a tout mis en œuvre pour se rendre disponible pour ce match, a ainsi expliqué le technicien parisien. Il vient de faire un entraînement veille de match complet, son retour après la séance était bon. On va voir demain matin son ressenti. Je prendrai la décision la plus sage. La première personne que j'écouterai sera Kylian. Il ne sera pas sur le banc de touche pour faire de la figuration."

Nouvelle tentative de bluff ou vrai doute, réponse ce mardi sur les coups de 20h quand le PSG dévoilera son onze de départ face au Bayern. Côté bavarois, Sadio Mané sera bel et bien absent lors de ce choc européen.