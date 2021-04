PSG-Bayern: Süle forfait pour le quart retour

INFO RMC SPORT. Après son exploit à l’Allianz Arena face au Bayern Munich (3-2), le PSG visera la qualification pour les demi-finales de la Ligue des champions mardi au Parc des Princes (21h, sur RMC Sport 1). Un match auquel ne participera pas Niklas Süle.

Un choc aux nombreux absents. Mardi, le PSG et le Bayern Munich s’affronteront (à 21h, sur RMC Sport 1) en quart de finale retour de la Ligue des champions dans une affiche alléchante après l’emballant match aller remporté par les Parisiens (3-2). Une rencontre qui a aussi rempli l’infirmerie des deux équipes. Côté Munich, Niklas Süle est d’ores et déjà forfait pour le quart retour selon nos informations. Blessé lors de la défaite des Bavarois mercredi, le défenseur central mesurant 1,95 m ne sera pas rétabli à temps pour fouler la pelouse du Parc des Princes.

Goretzka incertain

L’international allemand, âgé de 25 ans, avait été contraint de céder sa place à la 42e minute à Jérôme Boateng. Une blessure qui s’ajoute au forfait déjà acté de Robert Lewandowski pour le match retour. Testé positif au Covid-19 en début de semaine, Serge Gnabry devrait lui aussi manquer le quart retour. Leon Goretzka est également incertain après être sorti sur blessure à la 33e minute.

Côté PSG, les forces sont aussi amoindries avec Marquinhos touché face aux Bavarois et qui va passer des examens vendredi. Marco Verratti et Alessandro Florenzi sont eux actuellement écartés après avoir été testés positifs au coronavirus, mais espèrent encore pouvoir disputer le match retour. Enfin, Mauro Icardi, Juan Bernat et Layvin Kurzawa pointent à l’infirmerie cette semaine.