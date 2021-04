Bayern-PSG: Mbappé n’a ressenti "aucune pression" face à Neuer

Kylian Mbappé a été l’un des grands artisans de la victoire du PSG sur la pelouse du Bayern Munich, mercredi, en quart de finale aller de la Ligue des champions (2-3). L’attaquant de 22 ans a inscrit un doublé face à Manuel Neuer, qui l’avait tenu en échec lors de la finale de l’été dernier.

Sa frappe mal ajustée à Lisbonne restera comme une frustration éternelle pour le PSG. Mais elle n’a pas pour autant plongé Kylian Mbappé dans le doute. Loin de là. Huit mois après avoir buté sur Manuel Neuer en finale de la Ligue des champions, l’attaquant de 22 ans a fait mal au gardien du Bayern Munich (2-3), mercredi, en quart de finale aller. Dans le froid glacial de l’Allianz Arena, le champion du monde 2018 a trompé deux fois le gardien de la meilleure équipe d'Europe. En le poussant même à la faute d’entrée.

Dès la 3e minute, Mbappé a ouvert le score sous la neige bavaroise. Bien décalé par Neymar, le buteur français a envoyé une frappe puissante du droit, très mal négociée par Neuer. De quoi le mettre en confiance. A la 68e, alors que son équipe était à l’agonie, le phénomène de Bondy a trompé à nouveau le portier allemand. Pour offrir une victoire inespérée à son équipe (2-3). Lancé en profondeur par Angel Di Maria, Mbappé est entré dans la surface côté gauche, avant de frapper soudainement entre les jambes de Jerome Boateng. Une inspiration qui a laissé Neuer sur place. La preuve que l’ancien Monégasque ne fait aucun complexe face au taulier de la Mannschaft.

"J’espère marquer à nouveau contre lui"

"J’adore jouer contre les meilleurs joueurs du monde et Manuel Neuer est l’un des meilleurs gardiens de l’Histoire, a-t-il expliqué après la rencontre (en anglais) sur BT Sport. Non, je n’ai ressenti aucune pression. Nous l’avons affronté en finale et nous n’avons pas marqué. Là c’était un autre match, j’ai marqué un doublé. Je vais encore l’affronter et j’espère marquer à nouveau."

Ce sera dès mardi prochain au Parc des Princes (21h sur RMC Sport 1). Pour un match retour qui s’annonce épique. Face à la puissance de feu du Bayern, le PSG croisera les doigts pour que Mbappé, qui a reçun coup au tibia en fin de rencontre, prenne à nouveau le dessus sur Neuer. Son destin européen passera sans doute par là.

