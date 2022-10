PSG-Benfica: au centre de toutes les discussions, Mbappé répond en inscrivant un penalty

Kylian Mbappé a permis au PSG d'ouvrir le score ce mardi en Ligue des champions contre le Benfica Lisbonne (sur RMC Sport 1). Alors qu'il songe à quitter le club de la capitale en janvier, le Français ne semble pas perturbé par toutes les discussions à son sujet.

Kylian Mbappé est toujours un joueur du Paris Saint-Germain. Et il l'a bel et bien prouvé ce mardi soir. Contre le Benfica Lisbonne, l'attaquant français, qui songe à quitter le PSG cet hiver, a permis au club de la capitale d'ouvrir le score au Parc des Princes sur penalty à la 40e minute.

Quelques minutes avant la pause, Juan Bernat est bousculé dans la surface par Antonio Silva. Le buteur parisien ne se pose pas de question, se saisit du ballon et transforme le penalty avec sang-froid sur un contre-pied parfait pour mettre son équipe devant.

Le nom de Mbappé scandé par le Parc

Malgré le psychodrame autour de son avenir, le but a été fêté comme il se doit par le Parc des Princes et le nom du crack de Bondy scandé par les supporters parisiens. Alors que le PSG peut d'ores et déjà valider sa qualification pour les 8es de finale en cas de victoire, Mbappé met donc les hommes de Christophe Galtier sur de bons rails.

Grâce à ce but, son 31e sous le maillot rouge et bleu, l'attaquant devient également le meilleur buteur de l'histoire du PSG en Ligue des champions en dépassant Edinson Cavani et ses 30 réalisations. Pas mal pour un joueur au coeur d'une telle tempête médiatique.