PSG: "Bravo Pochettino !", Rothen emballé par les choix tactiques face au Real

Parfois très critique envers Mauricio Pochettino, Jérôme Rothen a cette fois félicité l'entraîneur argentin après la victoire du PSG face au Real Madrid (1-0), mardi, en huitième de finale aller de la Ligue des champions.

Pour une fois, Jérôme Rothen a décidé de féliciter Mauricio Pochettino. A ses yeux, l’entraîneur argentin est l’un des grands artisans de la victoire du PSG mardi face au Real Madrid (1-0) en huitième de finale aller de la Ligue des champions.

"On peut le critiquer quand le PSG n’avance pas ou quand il montre un visage catastrophique. C’est bien de rappeler le match contre Rennes (1-0), il a fallu attendre la 94e minute pour avoir un tir cadré sur le but de Kylian Mbappé. Sur ce match, Mbappé lui a un peu sauvé la mise. Face au Real, Pochettino, le staff et les joueurs se devaient d’être au rendez-vous parce que la Ligue des champions est l’objectif prioritaire du club. Tous les feux sont au vert après ce match. Pochettino a réussi à manager son équipe, il a trouvé les mots pour que certains joueurs soient en confiance. Les joueurs étaient bien concernés", a-t-il souligné. Parfois très critique envers le coach parisien, Rothen estime cette fois que ses choix ont été payants.

"Est-ce que ça va durer ?"

"Sur le dispositif tactique mis en place, on a vu des choses travaillées par Pochettino comme la défense à trois quand Paris a le ballon avec Danilo qui est venu décrocher pour libérer les milieux et permettre aux latéraux d’être plus haut. Sur ce match, on ne peut pas mettre en retrait le travail de Pochettino. En plus de ça, j’ai noté tactiquement des choses qu’il n’avait pas fait en championnat ou lors de certains matchs C1. On a par exemple vu Paris bloquer Luka Modric et un pressing des latéraux sur les latéraux adverses. J’ai vu les joueurs respecter les principes de leur entraîneur. C’est la première fois que ça se passe comme ça depuis son arrivée. Bravo Pochettino !", a-t-il poursuivi. Mais l’ancien international français ne veut pas s’enflammer.

"Est-ce que ça va durer ? Il y a un gros point d’interrogation. Est-ce que c’est juste un one shot ? Je souhaite que Pochettino conserve cet impact sur son groupe. Il l’a eu complètement sur ce match", a-t-il conclu. Prochain rendez-vous pour Paris : samedi soir sur le terrain du FC Nantes (21h) pour le compte de la 25e journée de Ligue 1. Le match retour face au Real aura lieu le 9 mars à Santiago-Bernabeu (sur RMC Sport).