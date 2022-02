Rothen sur Messi après PSG-Real: "C'est un poids pour le club"

Dans son émission "Rothen s'enflamme" sur RMC, mercredi après la victoire 1-0 du PSG contre le Real Madrid en Ligue des champions, Jérôme Rothen a estimé qu'il était temps d'envisager de mettre Lionel Messi sur le banc, en raison de ses prestations insatisfaisantes.

Faut-il mettre Lionel Messi sur le banc? Malgré quelques actions encourageantes de sa part et la victoire 1-0 du Paris Saint-Germain, mardi soir lors du huitième de finale aller de Ligue des champions face au Real Madrid, l'Argentin de 34 ans a rendu une mauvaise copie. Avec, en point d'orgue, son penalty arrêté par Thibaut Courtois alors qu'il y avait encore 0-0. Près de sept mois après la signature de son contrat de deux ans, le septuple Ballon d'or ne satisfait toujours pas. "C'est un poids pour le club. (...) Ses premiers mois ne sont pas bons", tranche sans hésitation Jérôme Rothen, auteur mercredi soir d'un réquisitoire sans concession dans Rothen s'enflamme sur RMC.

"C'est loin d'être une réussite, Lionel Messi au Paris Saint-Germain, ajoute-t-il. C'est une fausse bonne idée. (...) C'est le meilleur joueur, peut-être, toutes générations confondues que le football ait connu. Il n'empêche que j'en ai marre d'entendre les gens dire qu'on ne peut pas critiquer Messi. (...) Si tu ne gagnes pas le match, t'as une énorme frustration parce que Messi rate le penalty. Un joueur comme Messi, avec le statut qu'il a, c'est dramatique de rater un penalty, c'est la réalité, même si ça peut arriver à tout le monde. Mais lui, par rapport à ce qu'il amène au PSG depuis sept mois, il n'a pas le droit. S'il le rate, tant pis pour lui, on est là pour critiquer.

Rothen ne veut pas de Messi à "50 mètres du but"

Pour Jérôme Rothen, la façon dont la "Pulga" tire les coups de pied arrêtés résume bien des choses: "Les corners de Lionel Messi, c'est une imposture. Si ce n'est pas lui qui les tire comme ça, avec aussi peu de concentration et de détermination, le mec se fait massacrer. Di Maria qui tire les corners comme Messi le fait, Di Maria se fait huer au Parc au deuxième corner. Lui, on lui laisse passer".

Mais l'ancien milieu gauche est aussi très agacé par le positionnement de la star sur la pelouse: "Dans le jeu, quand t'es un joueur offensif qui vieillit, que tu manques de percussion, d'impact, de clairvoyance, que tu perds tes duels, t'as tendance à décrocher. Parce que c'est quand même plus facile le foot quand t'es face au jeu. Mais hier, qu'a-t-il fait pendant quasiment une heure? Il n'a fait que du décrochage. On avait l'impression que c'était un milieu relayeur, voire un milieu récupérateur. Mais Lionel Messi à 50 mètres du but adverse, j'en ai rien à faire. On ne le prend pas pour faire ça. C'est pour ça que c'est un poids pour l'équipe. À l'arrivée, tu n'es dangereux qu'avec la percussion de Mbappé".

"Il y a aussi son attitude, pointe ensuite Rothen. Quand le mec rate une passe, un dribble, un penalty, un corner, il regarde ses chaussures et ne se remet jamais en question. Au bout d'un moment, il doit prendre plus sur lui et il faut accepter que ce soit une fausse bonne idée".

Un tour sur le banc pour lui "rendre service"?

Par conséquent, Jérôme Rothen suggère une mise sur le banc si les prestations ne s'améliorent pas rapidement: "Messi doit être percutant, être dans la surface, occuper une place importante, comme il le faisait à Barcelone. Aujourd'hui, il n'en est pas capable. Quand Neymar va revenir, et s'il est en pleine forme, je n'ai pas envie que Di Maria paie le retour de Neymar avec le fait de mettre Messi titulaire".

Membre de la Dream Team RMC Sport, Emmanuel Petit, plus conciliant avec l'Argentin, qu'il pense victime d'un "problème mental", estime aussi malgré tout qu'un passage sur le banc pourrait être une solution: "Le garçon que l'on voit aujourd'hui n'est que l'ombre de celui qu'on a connu au Barça. Mais quand je vois ce qu'il se passe à Manchester United avec Cristiano Ronaldo... J'ai du mal à critiquer Cristiano Ronaldo, et pourtant Ralf Rangnick l'a mis sur le banc. Et il a été buteur hier à Old Trafford (victoire 2-0 des Red Devils contre Brighton). Peut-être que ça rendrait service à Messi, mais est-ce qu'il l'accepterait?".