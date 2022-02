PSG-Real: Messi réconforté par Neymar, pas d'euphorie... comment le vestiaire parisien a vécu la victoire

Le PSG a battu le Real Madrid ce mardi (1-0) lors du huitième de finale aller de Ligue des champions. RMC Sport en dit plus sur l'ambiance dans le vestiaire francilien après cette belle victoire européenne.

Le Paris Saint-Germain a appris à gagner sans s’enflammer. C’est le meilleur moyen de résumer l’après-match après la victoire des Parisiens face au Real Madrid (1-0) mardi soir au Parc des Princes après le huitième de finale aller de Ligue des champions. Un succès qui, par le scénario, a fait monter le curseur des émotions très haut, très vite chez les joueurs et le staff.

Mais un signe ne trompe pas sur le souhait de Paris de rester discret après son succès contre le Real. Après la rencontre, ni le club, ni les joueurs n’ont posté de scène de joie dans le vestiaire ou dans les couloirs du Parc des Princes. C’est la preuve d’une volonté de ne pas en faire trop. Oui le club sait qu’il a réalisé une grosse performance, mais les plus anciens savent désormais que l’aspiration est plus grande.

Après sa superbe prestation, Kylian Mbappé a dû répondre aux nombreuses sollicitations médiatiques et a enflammé l'Espagne avec une maîtrise impressionnante de la langue de Cervantes, alors que Mauricio Pochettino s'amusait lui de son nez endolori après un choc avec un Leandro Paredes trop enthousiaste.

"On a pris de l’expérience, explique un membre du club après ce succès. Autrefois, on en aurait peut-être fait beaucoup plus en terme de communication. On ne l’a pas fait et tout ce qu’il s’est passé est resté assez privé."

Al-Khelaïfi a salué un match collectif "de haut niveau"

C’est aussi le sens du discours de Nasser Al-Khelaïfi dans les vestiaires après la victoire contre les Merengue. Le président parisien a parlé de performance collective "de haut niveau" et de "réel accomplissement pour le staff, les joueurs et la direction", tout en mettant le point sur le fait "de ne pas se laisser aller", que "rien n’était gagné dans cette double-confrontation".

Peu de temps après son passage devant ses joueurs, le dirigeant a plus ou moins répété publiquement son souhait. "On a besoin de garder la tête froide pour la deuxième mi-temps, mais on est prêts, a-t-il assuré aux médias du club. On a besoin d'avoir, comme aujourd'hui, tout le monde ensemble: le club, les joueurs, l'entraîneur. C'est très important. On est dans le même bateau, on gagne ensemble, on perd ensemble."

Messi conscient qu'il peut mieux faire

Un sentiment partagé par le groupe parisien, forcément très heureux dans le vestiaire après le match, mais qui n’a pas poussé la fête au-delà. Seul Lionel Messi a pu apparaître un peu en retrait dans un premier temps.

L’Argentin est conscient qu’il aurait pu peser de manière plus importante sur la rencontre. Mais l’ancien Barcelonais a été très vite réconforté par Neymar dans les vestiaires. Les Parisiens sont désormais concentrés sur les trois semaines qu’ils ont à gérer avant le match retour. Rendez-vous le 9 mars à Bernabeu,