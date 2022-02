PSG: Danilo Pereira encense Messi avant le choc face au Real

Dans un entretien accordé à Ouest-France lundi à la veille du huitième de finale de Ligue des champions entre le PSG et le Real Madrid (en direct sur RMC Sport), le milieu de terrain portugais Danilo Pereira ne tarit pas d’éloges au sujet de son équipiers argentin Lionel Messi.

Danilo Pereira a beaucoup de chance. Le milieu de terrain portugais fait partie des rares joueurs privilégiés qui ont la chance de côtoyer à la fois Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Le premier au PSG, le second au sein de la sélection portugaise. Partager son quotidien avec les deux meilleurs joueurs du monde (12 Ballons d’or à eux deux) marque forcément les esprits : "En fait, quand on pense qu’on peut faire un truc contre eux, ils ont déjà fait quelque chose de différent pour vous dribbler, anticiper l’action… Ils pensent plus vite que nous, je ne sais pas…", confie le Parisien lundi, dans les colonnes de Ouest-France.

"Ce qu’il fait, ça a l’air si facile..."

A la veille du huitième de finale aller de Ligue des champions face au PSG, mardi au Parc des Princes (en direct sur RMC Sport 1), Danilo Pereira est dithyrambique au sujet de l’Argentin, dont les débuts à Paris sont pourtant très mitigés. "Ce qu’il fait, ça a l’air si facile. Si simple. Mais ça ne l’est pas, vraiment pas À l’image de son but contre Manchester City au Parc. Tu te dis, tiens il frappe. En fait tu as même l’impression qu’il fait une passe vers le gardien. Je ne sais même pas comment il fait. Et ça va au fond, à l’opposé de l’endroit où tu étais sûr que ça partirait…"