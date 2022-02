PSG-Real: Messi face aux Madrilènes, ça donne quoi dans les chiffres?

Le bilan de Lionel Messi face au Real Madrid est positif, avant le huitième de finale de Ligue des champions prévu ce mardi avec le PSG (21h sur RMC Sport). Avec le Barça, l'Argentin a été décisif 40 fois face à cet adversaire. Mais depuis 2018, ses statistiques sont en berne.

Il retrouve l'un de ses adversaires favoris. Le huitième de finale de Ligue des champions du Paris Saint-Germain est l'occasion pour Lionel Messi d'améliorer ses belles statistiques face au Real Madrid (match aller le 15 février sur RMC Sport 1). Avec le FC Barcelone jusqu'à l'été dernier, l'Argentin a marqué 26 fois et délivré 14 passes décisives face au rival madrilène. Ce qui l'implique directement sur 40 buts et fait de lui le meilleur buteur de l'histoire du Clasico.

Seuls quatre autres clubs ont un moins bon historique face à lui: le Séville FC (38 buts, 20 passes décisives), l'Atlético de Madrid (32 buts, neuf passes), le Valence CF (31 buts, 13 passes) et l'Athletic Bilbao (29 buts, 11 passes).

Depuis 2005, année de son premier Clasico, le septuple Ballon d'or a disputé 45 matchs face au Real Madrid, soit plus que face à tout autre adversaire. Le bilan est positif: 19 victoires, 11 nuls, 15 défaites.

Une disette inédite de sept matchs

Il y a cependant un mais. Sa dernière action décisive dans cette confrontation remonte au 6 mai 2018. Il avait marqué le deuxième but du Barça, qui avait concédé le nul 2-2 à domicile pour la 36e journée de Liga. Il s'avère ainsi que la "Pulga" n'a pas trouvé le chemin des filets sur ses sept derniers matchs (deux victoires, deux nuls, trois défaites) face à la Maison Blanche. Il n'a pas non plus délivré de passes décisives sur cette même période. C'est même sa pire disette contre une même équipe.

Ce manque d'efficacité statistique interpelle, d'autant que la saison actuellement réalisée par Messi au Paris Saint-Germain est caractérisée par une certaine difficulté à faire la différence. Néanmoins, si son compteur n'a toujours pas vraiment décollé en Ligue 1 (deux buts), les statistiques sont plus dans ses standards en Ligue des champions: cinq réalisations en autant de matchs disputés.

Lionel Messi pourra peut-être profiter de la faiblesse (cachée) de la défense madrilène. Certes, l'équipe de Carlo Ancelotti n'a encaissé que trois buts durant la phase de groupes (meilleur total avec le Bayern Munich). Mais le différentiel avec les expected goals (xG) subis est flatteur: le Real a encaissé 4,2 buts de moins que ce qui était attendu par les statistiques. Les Merengues le doivent à Thibaut Courtois, gardien qui a évité le plus de buts à son équipe dans la compétition jusqu'à présent (2,7). Face au Belge, l'Argentin a marqué neuf fois en 18 matchs. Mais seulement lorsque le portier des Diables Rouges défendait les cages de l'Atlético et de Chelsea.