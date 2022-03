PSG: "En début de saison, le recrutement a été fait en dépit du bon sens", Di Meco tacle la direction

Au lendemain du fiasco parisien en Ligue des champions, Eric Di Meco n’a pas été tendre avec les dirigeants du PSG. Le consultant RMC a pointé du doigt les choix sportifs réalisés sur le mercato en début de saison, autant que la contre-performance des joueurs sur la pelouse du Bernabeu.

Après le fiasco, l’heure des bilans. Honteusement éliminé en 8es de finale de Ligue des champions par le Real Madrid de Karim Benzema (3-1), le Paris Saint-Germain s’est une nouvelle fois pris les pieds dans le tapis dans sa quête la plus intense chaque année, celle de s’offrir sa première C1. Mais pour Eric Di Meco, au-delà du fiasco sportif et de l’invraisemblable auto-sabotage des Parisiens sur la pelouse de Santiago-Bernabeu, la faute est à imputer aux dirigeants.

"Des joueurs ont été écartés parce qu’ils avaient fait leur temps. Parce qu’ils étaient des « loosers »: Thiago Silva, qui finalement l’a gagnée dernière, Ibrahimovich, Cavani, Matuidi… Il y a le problème des joueurs à Paris, mais ce n’est pas LE problème, martèle le consultant RMC dans le "Super Moscato Show". Des coachs sont passés, et qui l’avaient gagnée (la C1) avant ou l’ont gagnée après. Des directeurs sportifs sont passés aussi, Antero Henrique, Kluivert, ou même Leonardo lors de son premier passage. Finalement, peut-être que le poisson est pourrie au niveau de la tête."

"C’est quand même plus important de gagner la Ligue des champions que de vendre des maillots"

Sans le citer, Di Meco charge ostensiblement Nasser Al-Khelaïfi et la gouvernance qatarie, coupable selon lui de ne pas bien cibler les besoins du club de la capitale concernant l'effectif, construit "sans équilibre". "A la tête du club, ils sont dans l’image. Mais il y a moyen d’être dans l’image et de gagner au niveau sportif. Parce que c’est quand même plus important de gagner la Ligue des champions que de vendre des maillots."

Et de poursuivre sur le dernier mercato mal négocié à Paris: "En début de saison, le recrutement a été fait en dépit du bon sens. Ce n’est pas un recrutement sportif. Un entraîneur digne de ce nom, qui doit avoir une vision à long terme de ce que doit être son équipe et des idées de jeu, ne prend pas Ramos, ne met pas Navas en concurrence, ne prend pas Messi qui vient du Barça parce qu’il y a que chez toi qu’on peut le payer… Wijnaldum aussi, j’étais le premier à dire que c’était un super coup. Mais si tu réfléchis au fait que Klopp le laisse partir comme ça, c’est peut-être parce qu’il était bouilli."

A la place d'Al-Khelaïfi à la tête du club, "tu peux mettre un mec qui connait le foot, sans être prégnant sur la gestion sportive, poursuit le consultant. Et surtout, un mec qui sera capable de faire venir un entraîneur à qui tu donnes les clefs. Ça peut être Zidane, Guardiola, Klopp…"