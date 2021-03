Barça: la presse catalane critique Griezmann, "toujours porté disparu", avant le PSG

De retour comme titulaire dans le onze du Barça ce samedi sur la pelouse d’Osasuna (0-2), le Français Antoine Griezmann a été très discret. Le champion du monde n’est pas épargné par la presse catalane ce dimanche matin, à trois jours du 8e de finale retour de Ligue des champions des champions face au PSG, mercredi au Parc des Princes (en direct sur RMC Sport 1).

Un jour sans ? Une mauvaise passe ? Antoine Griezmann n’a clairement pas marqué des points ce samedi pour son retour comme titulaire au Barça contre Osasuna (0-2). Après trois matchs sur le banc, le champion du monde français avait pourtant l’occasion de montrer à son entraîneur Ronald Koeman qu’il valait mieux que ce statut de remplaçant.

Positionné en attaque aux côtés de Lionel Messi, il n’a jamais pesé sur le plan offensif même s’il n’a pas ménagé ses efforts. A l’exception de deux coups de tête, il n’a apporté aucun danger dans la défense basque. Remplacé par Martin Braithwaite à la 67e minute du jeu, "Grizou" a sans doute perdu un peu de crédit auprès de son entraîneur.

Griezmann remplaçant face au PSG ?

"Griezmann toujours porté disparu", a taclé le quotidien catalan Sport après la rencontre. L’ancien joueur de l’Atlético "n’a pas fait la différence" regrette le journal, qui pointe du doigt ses sept matchs de rang sans marquer (son dernier but remonte au 3 février, en Coupe du Roi, contre Grenade). A Osasuna, la décision a été faite par Jordi Alba (30e) et le jeune Ilaix Moriba (83e).

Toujours au sujet de Griezmann, Sport met aussi en parallèle sa triste prestation et l’entrée en jeu d’Ousmane Dembélé à la pause à la place de Samuel Umtiti. L’ancien Rennais n’a certes pas marqué, mais il s’est montré beaucoup plus remuant et tranchant que son copain tricolore.

Une donnée importante puisque la concurrence fonctionnera encore à plein régime en attaque lors du huitième de finale retour de Ligue des champions face au PSG, mercredi soir au Parc des Princes (en direct sur RMC Sport 1). Si le champion du monde français était titulaire au Camp Nou lors du match aller (4-1), il pourrait à nouveau être relégué sur le banc face aux Parisiens.

Griezmann fête le but de Alba face à Osasuna © AFP