PSG-Haïfa: un match à hauts risques, débordements évités

Ce match de Ligue des champions avait des allures de test, quelques mois après le fiasco de la finale au stade de France. Les débordements ont été évités. 14 personnes ont été interpellées.

Il est 00h30, aux abords de la bouche de métro du Boulevard Murat, quand un CRS souffle: "le plus difficile est passé". Pendant toute la soirée, les policiers et gendarmes mobiles déployés pour la rencontre entre le PSG et le Maccabi Haïfa sont restés sur les dents. Ce match, à hauts risques, classé 3 sur 5 par la DNLH (Division nationale de lutte contre le hooliganisme) représentait un test d'ampleur quelques mois après les incidents du Stade de France. Pour cette rencontre, dispositif conséquent de 1000 agents des forces de l’ordre sur le terrain. L’image des camions de CRS et de gendarmes mobiles était même impressionnante en arrivant au Parc avant la rencontre. De nombreux policiers en civil étaient présents pour sécuriser ce match.

"En Ligue 1, avec les interdictions de supporters tous les week-ends, c’est difficile de bien s’entraîner pour encadrer les supporters. C’est un bon test ce soir", reconnait un responsable policier avant la rencontre. Il faut dire, que les forces de l’ordre ont dû négocier un moment important dans le courant de l’après-midi avec le cortège des fans du Maccabi sur les Champs-Elysées.

"Ce n'est jamais trop calme"

Sans s’affoler, les 160 policiers affectés à cette tâche ont fait voyager les supporters sur la ligne 9 du métro parisien. Selon nos informations, un peu plus de 2.000 fans du club israélien étaient présents dans ce cortège. Ils sont progressivement arrivés aux abords du Parc des Princes vers 19h30 dans des rames de métro complètement surchargées. Dès la sortie du métro, une centaine de CRS a encadré ces flux jusqu’à la porte du stade. Sans débordement. Et lorsqu’on demande à un responsable CRS si ce n’est pas un peu trop calme, l’agent rétorque: "ce n’est jamais trop calme".

L’animation autour de cette rencontre aura surtout lieu à l’intérieur du Parc des Princes, devant les 1.400 stadiers. Des dizaines de drapeaux palestiniens dans le virage Auteuil avant le déploiement de plusieurs fumigènes dans le parcage du Maccabi. En début de seconde période, le Collectif Ultras Paris (CUP) a déployé un drapeau de la Palestine assez conséquent. Ainsi qu’une banderole "Gaza existe, Gaza résiste, Free Palestine". Mais après le match, autour du stade, c’était une sortie totalement normale. Les supporters du Maccabi Haïfa ont eu l’autorisation de quitter le stade, via des salves de départ organisées par les stadiers, peu avant 23h30.

Au total, d’après nos informations, c’est plus de 4.000 fans du Maccabi qui étaient présents mardi soir au Parc des Princes pour cette rencontre. "La question qu’il faudra surement travailler dans les prochaines semaines, c’est le fort taux de présence des supporters du Maccabi dans les autres parties du Parc. C’était prévu par nos services", termine un responsable policier. De nombreux supporters ont acheté leur billet sur la plate-forme de revente du PSG, Ticketplace. Les achats de billets depuis certaines adresses IP en Israël avaient été bloquées pour limiter les venues non-encadrées de supporters. Sauf que la communauté française s’est mobilisée pour obtenir ces places.