PSG: Henry, Ferdinand, Ancelotti... l'Europe s'emballe sur le psychodrame Mbappé

Les états d’âme de Kylian Mbappé, désireux de quitter le PSG dès cet hiver, font beaucoup parler en Europe, à la fois en Espagne et en Angleterre, tandis qu'en France, les réactions sont pour l'instant plus mesurées.

La nouvelle a fait l’effet d’une bombe dont la déflagration a été ressentie au-delà de l’environnement parisien, comme à peu près tout ce qui touche à l’intéressé, cela fait parler. Mais cette information, plus que jamais, ne pouvait passer inaperçue. Kylian Mbappé, prolongé en grande pompe il y a six mois à peine par le club de la capitale à l’issue d’intenses négociations, regrette déjà sa décision et l’a fait savoir à son entourage proche: telles sont les informations que nous révélions en exclusivité dans l’After, lundi soir, sur RMC. Confirmée depuis par l’ensemble de la presse sportive, la nouvelle a suscité de nombreuses réactions, notamment chez nos voisins espagnols.

Mardi, tous les regards se sont rapidement tournés vers Madrid et son club, le Real, qui a longtemps tenu la corde pour accueillir Mbappé, alors que son précédent contrat à Paris arrivait à expiration. Le PSG, qui semblait se diriger vers un départ chez le champion d’Europe en titre, a finalement accepté la proposition du Paris Saint-Germain.

Un revirement de situation que la presse espagnole avait eu du mal à digérer, ce qu’elle rappelle en substance ce mercredi matin, en interpellant la star du PSG: "Sois clair une fois pour toutes", tonne ainsi Marca, qui suggère en creux au gamin de Bondy de ne pas trop s’accrocher à cet espoir de signer au Real. "Le club ne changera pas sa feuille de route", prévient Marca, tandis que le concurrent As, proche du club madrilène, joue la carte de l’indifférence à l’égard de l’international français, comme s’il n’existait plus à ses yeux. Tout juste un encart lui est-il consacré sur la Une du jour.

Dans l’environnement du club, même son de cloche. On fait savoir que le Real Madrid souhaite avant tout se tenir à l’écart d’une histoire dont on assure qu’elle ne le concerne pas, ou plus, depuis que Mbappé a choisi le PSG il y a six mois. Interrogé sur le sujet mardi soir, alors qu’il venait tout juste d’obtenir la qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions avec le Real, Carlo Ancelotti, qui s'était déjà agacé que le sujet revienne constamment sur la table, plus tôt dans la saison, s’est montré pour le moins laconique. Au journaliste de Canal+ qui l’interrogeait, le Mister a rétorqué avec le sourire: "Tu as le courage de faire ça, mais je ne te répondrai pas. Je ne suis pas obligé de le faire."

Rio Ferdinand: "Un club de football ne doit pas permettre à un joueur d'avoir un tel pouvoir"

En Angleterre, c’est sur les plateaux de télévision que le sujet a enflammé les débats. Invité à donner son avis, Thierry Henry n’a pas épargné son jeune successeur: "Personne n'aime être exposé à ce pour quoi on n'est pas bon. Il n'aime pas, c'est tout. Mais il y a quelque chose de plus grand que tout le reste : le club. Lui ont-ils fait sentir que le club était la chose la plus importante, ou lui ont-ils fait sentir qu'il était plus important que le club? Je vais parler de ma propre histoire. Je n'aimais pas jouer sur le côté à Barcelone. J'ai détesté. Mais il fallait que je le fasse pour l'équipe. (...) Je n'ai entendu personne dire ‘Oh, quel geste sympa’ de jouer à gauche pour d'autres qui avaient moins de matchs internationaux et de buts que moi."

S’ils avaient partagé le même plateau de télévision, Rio Ferdinand serait sans doute tombé dans les bras de Thierry Henry tant ils partagent la même analyse de la situation, mais l’ancien défenseur de Manchester United s’exprimait lui chez BT Sport: "Je pense que le PSG sera déçu, en tant que coéquipier vous le serez aussi, parce que vous savez la négativité que cela apporte, a-t-il déclaré. Il n'est pas content. D’après ce que nous entendons,il ne veut pas jouer au poste auquel on lui demande de jouer. Certains matches, Wayne Rooney détestait qu'on lui demande de jouer à l'aile gauche, mais vous ne l'auriez jamais su parce qu'il se sacrifiait pour ses coéquipiers. Si ça doit durer une éternité, je comprends, mais au fait, Kylian se réveille et joue avec Neymar et Messi. C'est difficile de croire qu'il se plaint de cela. Par ailleurs, je ne pense pas qu'un club de football doive permettre à un joueur d'avoir un quelconque pouvoir qui le fasse paraître plus grand que le club. Or il me semble que Mbappé est en position de force dans cette relation, et ce n’est pas normal."

Sur le plateau de Télématin, sur France 2, à l’heure de petit-déjeuner, Rai, la légende du PSG, s’est lui-même étonné que le PSG soit allé aussi loin dans ce qu’il consentait à offrir: "Le club doit poser des limites à ce qu’il inclut dans les négociations, a estimé le Brésilien. Il a été champion du monde à 18 ans, il a tout l’avenir devant lui, c’est quelqu’un qui a eu des bonnes idées à certains moments de sa jeune carrière, c’est un exemple, mais je pense qu’il a été un peu trop en position de force dans les négociations. Et le club n’a peut-être pas imposé suffisamment de limites à cela."

Ambiance nettement plus légère dans les studios de France Inter. Le comédien et humoriste Jamel Debbouze, habitué du Parc des Princes, s'est adressé directement à Kylian Mbappé: "Il faut absolument pas que tu quittes le PSG, c’est ton club de coeur, t’es né là, tu vas finir là, on a besoin d’une Ligue des champions cousin !"