PSG: "sois clair une fois pour toutes", lance la presse espagnole à Mbappé

L’information selon laquelle Kylian Mbappé pense quitter le PSG dès le mois de janvier fait évidemment réagir en Espagne quelques mois après la volte-face du Français pour rejoindre le Real Madrid.

Le feuilleton Kylian Mbappé a redémarré très fort mardi. Quelques mois après sa prolongation en grandes pompes au PSG, l’attaquant envisage désormais de quitter le club au plus vite en raison de promesses non tenues. Tous les regards se tournent désormais vers l’Espagne et le Real Madrid qui a très longtemps tenu la corde pour accueillir la star l’été dernier alors que son contrat arrivait à son terme à Paris. Ce nouveau coup de tonnerre a évidemment fait réagir la presse sportive espagnole. Et celle-ci se montre plutôt véhémente envers le champion du monde 2018 en lui reprochant de ne pas savoir ce qu’il veut.

Le Real "ne changera pas sa feuille de route"

"Sois clair une fois pour toutes", lance ainsi Marca en une de son édition du jour. Ce cri de cœur éclipse même la qualification du Real Madrid pour les 8es de finale de la Ligue des champions après son match nul arraché en fin de match sur le terrain du Shakhtar Donetsk (1-1).

Le journal en profite pour mettre en garde la star parisienne sur ses potentiels espoirs de rejoindre enfin le Real. Selon Marca, le club "ne changera pas sa feuille de route", en d’autres termes, il ne compte pas recruter le joueur dans l’immédiat. Le journal va même plus loin en estimant que le PSG "n’ouvrira la porte qu’à Liverpool" en cas de transfert.

Le sujet occupe la grande majorité de la home du site Internet du média qui évoque "la bataille perdue par Mbappé ", après avoir sciemment maintenu le suspense sur le choix de sa future destination la saison dernière.

As joue l’indifférence

Le ton est radicalement différent chez l’autre journal madrilène, As, qui a choisi une sorte d’indifférence sur ce dossier. Les velléités de départ de Mbappé sont reléguées dans un petit encart en bas de la une du jour, consacrée au soldat Antonio Rüdiger, buteur ensanglanté en Pologne. Le sujet est aussi abordé de loin sur le site du média.

Mais le feu ne fait que débuter malgré les tentatives d’extinction de Luis Campos, Christophe Galtier et de ses coéquipiers, mardi après le match nul face au Benfica Lisbonne (1-1).