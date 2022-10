Real Madrid: la réponse amusée d’Ancelotti sur Mbappé

Carlo Ancelotti, entraîneur du Real Madrid, a souri à une question sur un potentiel intérêt de son club pour faire venir Kylian Mbappé dès le mois de janvier.

Kylian Mbappé au Real Madrid dès le mois de janvier? Carlo Ancelotti a rigolé à cette question, mardi à l’issue du match nul décroché par son équipe que le terrain du Shakhtar Donetsk (1-1) en Ligue des champions.

Les bruits d’une volonté de la star parisienne de quitter le club ont rythmé la journée de mardi et fortement relancé l’idée d’un départ de la capitale française. Comme le Real Madrid est un courtisan de longue date et qu’il a longtemps cru attirer l’international français l’été dernier, les regards se tournent vers la capitale espagnole.

"Je ne suis pas obligé de répondre"

Mais Ancelotti a tenu à les écarter avec humour. "Tu as le courage de demander ça, a-t-il répondu sur Canal+. Je ne réponds pas. Je ne suis pas obligé de répondre."

Le technicien italien, passé sur le banc du PSG (2011-2013), n’a pas été interrogé à ce sujet en conférence de presse, même si celui-ci agite fortement les médias espagnols ces dernières heures. Côté parisien, le club a tenté de déminer la situation en marge de la rencontre face à Benfica Lisbonne (1-1). Luis Campos, conseiller sportif du club, a fermement démenti une volonté du joueur de partir en janvier. "C'est un démenti catégorique de notre part, a clamé le Portugais sur RMC Sport. S'il est heureux ou pas, c'est une question qu'il faut lui poser à lui. C'est une question très personnelle."



Christophe Galtier s’est, lui, étonné du timing de ces informations. "D’une rumeur on fait une information et d’une information, une déclaration, a-t-il déclaré sur RMC Sport. Je trouve ça très surprenant à quelques heures d’un grand rendez-vous…" Achraf Hakimi et Sergio Ramos se sont joints à l’entreprise collective pour déminer le sujet.