PSG: la victoire face au Real n'a eu aucun impact, assure Pochettino

Le coach parisien revenait en conférence de presse sur la prestation parisienne face au Real Madrid.

On pouvait croire Pochettino sur un petit nuage après la victoire arrachée dans les dernières secondes face à un Real Madrid etouffé par le plan de jeu du technicien argentin, mais ce vendredi, à la veille d'affronter le FC Nantes samedi, il n'en était rien.

"Personnellement, la victoire face au Real Madrid n'a eu aucun impact", a assuré Mauricio Pochettino. "Ca n'a pas changé la façon dont on travaille. On reste focalisés sur nous même, concentrés pour cultiver la bonne ambiance de travail."

Kombouaré, un "super coach d'une très bonne équipe"

Mêm s'il entend capitaliser sur cette victoire lors du match aller qui doite ncore être confirmée dans trois semaines, Pochettino a bien pris soin de dissocier la Ligue des champions de la Ligue 1 dans laquelle il va retrouver Antoine Kombouaré qu'il a d'ailleurs encensé peu avant la conférence de presse ("un super coach d'une très bonne équipe"). "Chaque compétition, on doit l'analyser de façon différente. Mêmes vous ou les supporters vous demandez des choses différentes. On a un regard professionnel sur les joueurs, le staff. On sait que demain on aura un match difficile, contre Nantes, qui va nous demander beaucoup d'effort pour décrocher la victoire. "