PSG-Real: comment Paris a surclassé Madrid au Parc des Princes

Le PSG a battu le Real Madrid grâce à un but de Kylian Mbappé dans le money time mardi, en hutième de finale aller de la Ligue des champions (1-0). Une victoire largement méritée pour les joueurs de Mauricio Pochettino, qui ont dominé l’équipe de Carlo Ancelotti dans les grandes largeurs.

Un choc à sens unique. Du début à la fin. Le PSG n’a laissé aucun espoir au Real Madrid, mardi, en huitième de finale aller de la Ligue des champions. Archi-dominateurs, les leaders de Ligue 1 ont totalement surclassé leurs homologues de Liga, assez méconnaissables sur la pelouse du Parc des Princes. Kylian Mbappé a inscrit le but de la délivrance au bout du temps additionnel (1-0), mais Paris aurait pu marquer beaucoup plus tôt sans un énorme Thibaut Courtois. Avec 58% de possession et 21 tirs à 3, les joueurs de Mauricio Pochettino ont marché sur ceux de Carlo Ancelotti. De manière spectaculaire.

Un pressing haut et constant

Après des mois à ronronner en Ligue 1, le PSG est passé à la vitesse supérieure face au Real Madrid. Emmenés par un Marco Verratti omniprésent, les Rouge et Bleu ont exercé un pressing intense, qui a complétement éteint leurs adversaires. En allant les chercher très haut, avec de l’envie et de l’impact, les Parisiens n’ont pas permis à Casemiro, Toni Kroos et Luka Modric de ressortir correctement.

Résultat, le Real a multiplié les pertes de balle dans son propre camp. Quand il ne s’est pas tout simplement débarrassé du cuir en urgence. Les attaquants ont participé à ce harcèlement collectif, qui a duré quasiment toute la rencontre, à l’image de Kylian Mbappé ou Angel Di Maria (plus rarement Lionel Messi). Cette consigne de Mauricio Pochettino, parfaitement appliquée, a fait la différence dans cette rencontre.

Mbappé en superhéros

Il ne lui manque plus qu’une cape, un masque et des collants moulants. Kylian Mbappé est bien plus qu’un joueur de foot cette saison, c’est un véritable sauveur pour le PSG. Depuis son pénalty raté face à la Suisse lors de l’Euro 2021, l’attaquant de 23 ans a basculé dans une autre dimension. Et Paris en profite à chacune de ses sorties.

Attendu par toute la planète foot lors de cette affiche entre deux clubs qui espèrent compter sur lui la saison prochaine, le champion du monde 2018 a répondu présent. En mode patron. Après avoir obtenu un penalty (raté par Messi), "Kyky" a inscrit le but de la victoire en réalisant un festival dans la surface. Au bout du temps additionnel. De quoi faire exploser le Real Madrid. Et le Parc des Princes avec.

Un axe imprenable, soutenu par Danilo

C’est l’une des conséquences du pressing tout-terrain orchestré par le PSG. Sa défense n’a pas été mise en danger face à Madrid. Il faut dire que Marquinhos et Presnel Kimpembe ont sorti un match de taulier dans l’axe central. Toujours irréprochable, le capitaine brésilien a remporté quasiment tous ses duels. Avec une sérénité impressionnante.

A ses côtés, Kimpembe a activé le mode guerrier qu’il réserve aux grandes soirées européennes. L’international français en a profité pour épurer son jeu au pied, sans se mettre en danger dans ses relances. Le duo a été parfaitement épaulé par Danilo Pereira, qui a évolué dans un rôle hybride, entre la sentinelle et le stoppeur. Convaincant et buteur lors de ses derniers matchs en Ligue 1, l’international portugais a compensé sa technique limitée par un art du placement et une vraie solidité au duel. De quoi confirmer sa montée en puissance.

Des latéraux infatigables

C’était l’un des gros chantiers de l’été lors du mercato parisien. Et il a été superbement mené. Avec Achraf Hakimi à droite et Nuno Mendes à gauche, le PSG peut désormais compter sur deux latéraux de très haut niveau. Rapides, techniques, jeunes et endurants. Le Marocain et le Portugais ont abattu un boulot énorme dans leurs couloirs. Aussi bien en attaque qu’en défense. Parfois critiqué pour ses replis, Hakimi a complètement éteint Vinicius en un-contre-un. Aussi bien au duel qu’à la course.

De l’autre côté du terrain, Mendes a donné le tournis à Carvajal et fait chuter Militao sur un crochet fulgurant, qui a enflammé le Parc et fait le bonheur des réseaux. Avec ces duo explosif, Paris peut voir venir.

Un état d’esprit conquérant

Au-delà des considérations tactiques et des performances individuelles, le PSG a réalisé un grand match de Ligue des champions dans l’état d’esprit. Dès le coup d’envoi, l’ensemble de l’équipe s’est hissée à la hauteur de l’événement. En faisant les efforts, en mettant du rythme et en s’appliquant sur chaque geste. Si les stars de la capitale ont parfois tendance à se relâcher en championnat, elles ont rappelé à quel point le parfum européen peut les sublimer. En regardant droit dans les yeux les partenaires de Karim Benzema, Paris s’est donné les moyens de ses ambitions. En se positionnant comme un vrai grand d’Europe, qui donne la leçon au club le plus titré de l’histoire. Il faudra maintenant confirmer tout ça dans trois semaines, lors du retour à Bernabeu (le 9 mars sur RMC Sport 1).