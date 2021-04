PSG: le jour où George Weah a humilié le Bayern avec un but d’anthologie

Lors de la phase de poules de la Ligue des champions 1994-1995, le PSG a réussi l’exploit de s’imposer 1-0 sur la pelouse du Bayern Munich. Un succès marqué par un chef d’œuvre de son avant-centre libérien, George Weah.

"Oh il est passé... oh il est passé…" Cette petite phrase, Jean-Michel Larqué la répète cinq fois en moins de cinq secondes. Elle accompagne chaque dribble de George Weah sur la pelouse de l’Olympiastadion de Munich, le 23 novembre 1994. Ce jour-là, le PSG affronte le Bayern pour le compte de la 5eme journée de la Ligue des champions. A l'aller, au Parc, les Parisiens l’ont emporté 2-0. Auteurs d’un sans-faute (4 matchs, 4 victoires), ils se présentent en Bavière avec la qualification déjà en poche, raison pour laquelle leur entraîneur, Luis Fernandez, a décidé de faire tourner son effectif. Son principal atout offensif, George Weah, alors âgé de 28 ans, est remplaçant. Tandis qu’on se dirige tout droit vers un match nul sans but, l’entrée en jeu de l’actuel président du Liberia à place de David Ginola peu après l’heure de jeu va tout changer. Et rester dans l'histoire de la C1 comme l'un des plus beaux moments de grâce.

George Weah © ICON Sport

Guérin : "Comme un slalom géant"

On joue la 80eme minute. Lancé sur le côté gauche de l’attaque, Weah, dos au but, résiste d’abord à la charge du Ballon d’Or 1990 Lothar Matthäus. Il donne le ballon en retrait à Paul Le Guen. L’ex-coach du PSG et de l'OL repart vers l’avant avec une passe pour Patrick Colleter. Le long de la ligne de touche, le latéral parisien trouve à nouveau George Weah dans l’axe. L'avant-centre s’appuie sur Pascal Nouma pour un relais. La suite appartient à la légende.

Entre finesse technique, puissance et vélocité, Weah réalise un slalom d’anthologie entre trois joueurs du Bayern. Humiliés. "Oh il est passé, oh il est passééééé" s’extasie Jean-Michel Larqué aux commentaires du match sur TF1. Weah conclut sa série de dribbles par une frappe monstrueuse dans la lucarne d’Oliver Kahn. "Quel festival George Weaaaaah !!! Je crois qu’il a dû toucher le ballon une bonne dizaine de fois !", hurle Capitaine Larqué qui qualifie le but de "sensationnel". "Il y a longtemps que j’en avais pas vu un comme ça", appuie son compère au micro Thierry Roland.

Weah félicité par Nouma et Le Guen © ICON Sport

Il deviendra meilleur buteur de C1 et Ballon d'Or

"On a l’impression que c’est un slalom géant" commentera des années son partenaire Vincent Guérin dans l’émission Le Vestiaire sur RMC Sport. Cette saison-là, le PSG et le Bayern se hisseront jusqu’en demi-finales, échouant respectivement face à l’AC Milan et l’Ajax Amsterdam, futur vainqueur de l’épreuve. Sacré meilleur buteur de cette édition 2014-2015 de Ligue des champions avec sept buts, celui que l’on surnomme Mister George pose les bases de son futur Ballon d’Or, glané en fin d’année. Si cela peut donner des idées à Mbappé et Neymar mercredi soir à l'Allianz Arena...

Guérin et Weah dans le vestiaire après le match © -