PSG-Leipzig: la réponse ironique de Mbappé, chambré sur son penalty raté

Au début de son interview d'après-match devant la caméra de RMC Sport 1, à la suite de la victoire du PSG contre Leipzig (3-2), Kylian Mbappé s'est amusé de son penalty manqué dans le temps additionnel.

Avec un but, un penalty obtenu et une passe quasi décisive pour Lionel Messi, Kylian Mbappé était d'humeur à plaisanter. Au terme de la victoire du Paris Saint-Germain face au RB Leipzig (3-2), ce mardi soir lors de la troisième journée de la Ligue des champions, le champion du monde français n'a eu aucun mal à ironiser sur son penalty raté dans le temps additionnel (le ballon est parti largement au-dessus de la barre transversale de Peter Gulacsi).

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder le PSG en Ligue des champions

"Bravo pour votre générosité"

Au début de son interview d'après-match sur RMC Sport, Kylian Mbappé a pu entendre le présentateur Jean-Baptiste Boursier le lancer de façon osée et taquine. "Bravo pour votre générosité, c'est très sympa d'avoir voulu faire kiffer un supporter en tribune sur le dernier penalty !", lui a lancé le journaliste, sur le ton de la boutade.

Une remarque qui a amusé l'intéressé, trophée d'homme du match en main. "Ouais... Ils n'ont pas le droit d'avoir le ballon ! Ils voient de plus près ce que c'est, maintenant", a répondu le champion du monde français, tout sourire.

De façon plus sérieuse, par rapport au premier penalty qu'il a obtenu, Kylian Mbappé a expliqué qu'il trouvait "normal" de le laisser à Lionel Messi. "C'est le meilleur joueur du monde et j'ai toujours dit que c'était un privilège de le voir jouer avec nous. Le premier, il doit le tirer. Il m'a laissé le deuxième et je l'ai manqué", a-t-il commenté au micro de Canal+.