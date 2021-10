PSG-Leipzig: le message lucide et exigeant de Mbappé sur le jeu parisien

Kylian Mbappé a marqué le premier but du PSG ce mardi lors de la victoire contre Leipzig en Ligue des champions (3-2). Au micro de de RMC Sport, l'attaquant français s'est satisfait du succès de son équipe mais a reconnu que le niveau de jeu global restait perfectible.

Loin de la sempiternelle rengaine sur les trois points, Kylian Mbappé veut voir un PSG plus ambitieux dans le jeu cette saison. Elu homme du match lors de la victoire parisienne contre Leipzig (3-2) ce mardi en Ligue des champions, le Français a savouré le succès de son équipe mais pense déjà à la suite de la compétition.

"Je suis là pour aider le club, pour que l'on joue du mieux possible, a expliqué le premier buteur de la rencontre au micro de RMC Sport. Si je suis bon, c'est que les coéquipiers m'ont mis dans les meilleures conditions. Mais la victoire est le plus important, dans une poule compliquée."

Mbappé: "On doit faire mieux, c'est vrai"

Privé de nombreux joueurs offensifs avec les forfaits de Neymar et Mauro Icardi ainsi que la suspension d'Angel Di Maria, le PSG n'a pas réussi à imposer son style. Au contaire, Leipzig a mis l'équipe dirigée par Mauricio Pochettino en difficulté. Paris a joué le contre malgré le soutien de ses supporters présents en nombre au Parc des Princes. "Peut-être qu'il faut savoir imposer notre style, a analysé Kylian Mbappé. Mais là, on était dans l'adaptation."

Et le champion du monde 2018 de se montrer un peu plus sévère avec le jeu du PSG. "Ce n'est pas une excuse, mais on a eu pas mal de joueurs absents pendant la saison. Dans les autres championnats, ils ont reporté les matchs. Nous, on les a joués, a encore poursuivi le Français de 22 ans. En championnat, on est peut-être un peu laborieux, mais on a neuf victoires en dix matchs. On doit faire mieux, c'est vrai. Pour l'instant, on ne joue pas bien, on gagne. Mais je pense qu'il faut mieux jouer pour gagner plus sereinement."

C'est simple, ce mardi soir, Paris a tremblé et n'a dû son salut qu'à un doublé de Lionel Messi. Bien servi par Kylian Mbappé, l'Argentin a d'abord égalisé avant d'offrir la victoire sur un penalty obtenu par son compère de l'attaque francilienne.

Un penalty un peu litigieux selon Nordi Mukiele. Ce mardi, le PSG a gagné de justesse contre Leipzig. Cela ne sera peut-être pas toujours le cas. On comprend mieux pourquoi Kylian Mbappé s'est montré si exigeant. Surtout avant le Classique contre l'OM, dimanche au Vélodrome.