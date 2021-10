PSG-Lepizig: "C’est génial de l’avoir", Marquinhos encense Mbappé

Après la victoire du PSG face à Leipzig, mardi en Ligue des champions (3-2), Marquinhos a salué la prestation XXL de Kylian Mbappé, impliqué sur tous les buts de son équipe. Le capitaine parisien se réjouit de pouvoir compter sur l’attaquant des Bleus.

L’homme du match a été assez facile à désigner. Auteur d’une prestation éblouissante, Kylian Mbappé est logiquement reparti avec son petit trophée personnel après la victoire du PSG face à Leipzig, mardi en Ligue des champions (3-2). Impliqué, mobile, provocateur, décisif, l’attaquant de 22 ans a fait chuter presque à lui seul l’équipe allemande. Après avoir ouvert le score en solo, il a servi Lionel Messi pour l’égalisation, avant d’obtenir un penalty converti par son partenaire argentin. Sa soirée a même frôlé l’apothéose, mais le champion du monde 2018 a manqué un autre penalty dans les derniers instants. Pas vraiment de quoi ternir sa partition.

De passage sur RMC Sport 1, Marquinhos a félicité son coéquipier, ravi de pouvoir compter sur un tel talent. "C'est génial d'avoir un joueur comme ça, a lâché le capitaine parisien. C'est un joueur très important dans l'équipe. Un joueur de grands matchs. C'est très important de l'avoir frais, avec de la confiance. Il nous aide sur le terrain, c'est très bien pour nous qu'il soit là".

Et heureusement qu’il était là d’ailleurs. Car Paris a eu dû mal face à l’actuel 8e de Bundesliga, qui a mené 2-1 en seconde période. "Paris gagne, c'est le plus important, positive ‘Marqui’. Il faut souffrir, il n'y a pas de cadeau dans le foot. On savait qu'il n'y aurait pas de matchs faciles. Il faut qu'on arrive à s'en sortir, savoir gagner ainsi. L'essentiel, c'est la victoire, de gagner en confiance et de l'expérience".

"Il faut savoir jouer en contre aussi"

Après une première heure de jeu peu convaincante, Mauricio Pochettino a choisi de changer son système en passant à trois défenseurs centraux, avec l’entrée de Danilo. Un choix payant, qui a permis à Paris de retrouver plus de sérénité. "Le coach a bien vu le schéma de jeu, confirme Marquinhos. C'était difficile de presser, et on souffrait avec les latéraux de Leipzig qui étaient très haut. On a souffert sur les deux buts, avec leur latéral très haut. Ils étaient toujours en supériorité. Le changement nous a permis d'avoir permis plus de sécurité derrière".

Au final, même si le club de la capitale a eu la possession (65%), il s’est surtout montré dangereux en contre. Avec des transitions rapides vers l’avant pour trouver Mbappé dans la profondeur. "Il faut savoir jouer avec ça aussi, estime son taulier brésilien. Ce n'était pas vraiment la stratégie de jeu, mais on a des joueurs de qualité devant. Si on arrive à bien défendre, on peut s'en sortir. Leipzig, quand ils perdent le ballon, ils sont tous devant. Il faut avoir plus de possibilités dans les stratégies. Face aux blocs bas, il faut trouver les espaces".