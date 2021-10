PSG-Leipzig: des incidents entre des supporters parisiens

Selon L'Equipe, des violences entre supporters parisiens ont éclaté en marge de la rencontre entre le PSG et Leipzig (2-3), mardi en Ligue des champions.

Le Parc des Princes a vibré mardi soir lors de la victoire du PSG face à Leipzig (3-2) en Ligue des champions. Mais une petite partie des supporters a vécu une toute autre soirée. Selon L’Equipe, plusieurs incidents ont éclaté dans le stade. Des membres de la K-Soce Team, principal groupe du Collectif Ultras Paris, ont quitté le Virage Auteuil pour se battre avec des jeunes originaires d'Aulnay-sous-Bois dans les coursives.

Bagarres et vol de bâche

Les deux groupes se sont encore retrouvés pour en découdre à l’issue du match mais dans la tribune vide cette fois. Plusieurs stadiers s’ont intervenus pour faire revenir le calme lors de cette rixe dont le motif reste flou.

Un autre incident a eu lieu dans l’enceinte, côté Boulogne cette fois, selon le journal. Des anciens Boulogne Boys sans billet pour la rencontre s'en sont pris au groupe des Paname Rebirth et leur ont volé leur bâche, selon des sources de sécurité. Quatre blessés ont été dénombrés.

Sur le terrain, le PSG s’est imposé 3-2 grâce à un but de Kylian Mbappé et un doublé de Lionel Messi. Les Parisiens confortent leur place en tête du groupe A avec sept points et une longueur d’avance sur Manchester City, large vainqueur à Bruges (1-5). Les hommes de Mauricio Pochettino ont désormais rendez-vous dans deux semaines pour un déplacement à Leipzig (21h, sur RMC Sport). Ils enchaîneront avec un autre match à l’extérieur (à Manchester, le 24 novembre) avant de retrouver le Parc des Princes, le 7 décembre seulement face à Bruges.