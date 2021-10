PSG-Leipzig: Neymar et Ronaldinho se sont aussi retrouvés

En plus de Lionel Messi qu’il a salué avant la rencontre, Ronaldinho a aussi rencontré son compatriote Neymar lors de la victoire du PSG face à Leipzig (3-2), mardi en Ligue des champions.

Que des numéros 10 dans la soirée de Ronaldinho. "Invité d'honneur" du PSG pour assister à la rencontre face à Leipzig (3-2) mardi en Ligue des champions, l’ancien meneur de jeu brésilien en a profité pour rencontrer les stars de l’effectif. Il a retrouvé Lionel Messi au début du match en lui donnant une belle accolade, près de 17 ans après leur première rencontre à Barcelone en 2004, année où l’Argentin débutait chez les pros.

Il a aussi partagé un moment avec Neymar, son compatriote brésilien, forfait pour la rencontre en raison de douleurs musculaires. "Il a dribblé", a écrit l'actuel numéro 10 parisien en légende d’une photo avec l’ancien porteur de ce numéro pendant deux saisons dans la capitale française (2001-2003). "C’est un plaisir de te rencontrer partenaire", lui a répondu Ronnie dans un autre message sur Instagram. Le surfeur professionnel brésilien, Italo Ferreira, sacré champion olympique cet été à Tokyo, a aussi pris la pose avec les deux stars.

Avant la rencontre, Ronaldinho avait évoqué sa grande joie de revenir au Parc des Princes et pouvoir côtoyer Messi et Neymar. "C’est merveilleux de voir deux amis, deux des plus grands joueurs de l'histoire ensemble, avait-il confié sur les médias du PSG. Ce sont deux magnifiques numéros 10, chacun dans son propre pays. Ici, malheureusement, il ne peut pas y avoir deux maillots 10 (Messi porte le 30 à Paris, ndlr). Je suis très flatté de voir les deux porter le maillot d'une équipe où j'ai joué."

Ronaldinho a disputé 77 matchs et marqué 25 buts avec Paris avant de rejoindre Barcelone (2003-2008), où il a remporté la Ligue des champions (2006) et le Ballon d’or (2005). Un parcours également emprunté par Neymar et Messi. "On a eu une trajectoire similaire: Barcelone, Paris Saint-Germain... ça me fait très plaisir, a-t-il ajouté. Le Paris Saint-Germain a une place très spéciale dans mon cœur. C’est à travers le PSG que mon histoire a commencé en Europe, et c'est pour ça qu’il vit dans mon cœur. A chaque fois que je reviens à Paris, c'est toujours un motif de beaucoup d'émotion et de beaucoup de joie."

Très applaudi par le Parc des Princes, Ronaldinho a reçu un trophée personnalisé des mains de Nasser Al-Khelaïfi, président du club en souvenir de son passage au stade.