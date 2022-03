PSG: les supporters devraient manifester leur colère dimanche face à Bordeaux

Le PSG a subi ce mercredi une nouvelle énorme déconvenue en Ligue des champions. Paris s’est incliné au Real Madrid (3-1) en 8e de finale retour alors que la qualification lui tendait les bras. Le Collectif Ultras Paris devrait exprimer sa colère dimanche à l’occasion de la venue de Bordeaux en Ligue 1.

Le PSG pouvait une nouvelle fois compter sur le soutien de ses fidèles loin de son Parc des Princes. Près de 2000 supporters avaient effectué le déplacement à Santiago Bernabeu pour soutenir les leaders de Ligue 1 qui semblaient en capacité d’atteindre les quarts de finale de la Ligue des champions. Mais leurs protégés se sont écroulés en quelques minutes après la boulette de Gianluigi Donnarumma.

>> Ligue des champions: revivez Real-PSG (3-1)

Un retour calme à Paris

Après le Barça et la remontada et la fin de match cauchemardesque face à Manchester United, le PSG a écrit une nouvelle ligne de ses ratés épiques en C1. Selon nos informations, le Collectif Ultras Paris n'a toutefois rien prévu pour le retour des joueurs à Paris cette nuit. Le CUP va attendre quelques jours et il devrait sûrement y avoir contestation dès dimanche lors de la réception de Bordeaux (13h) lors de la 28e journée de Ligue 1.